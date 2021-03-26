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Карантин в Кишиневе: какие ограничения могут ввести

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (318)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210326/34129841/karantin-v-kishineve-kakie-ogranicheniya-mogut-vvesti.html

Многие специалисты считают, что полный локдаун менее эффективен, нежели точечные ограничения в местах отдыха.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Хоть эпидемиологическая ситуация в Молдове постоянно ухудшается, некоторые медики считают, что карантин нужно вводить, но не тотальный. Такого мнения придерживается доктор медицины, замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ. 

"Это было бы катастрофой для Кишинева, потому что это означает, что службы по обеспечению городской функциональности будут закрыты, будет затронуто благосостояние города, а также это все повлияет на некоторые очень важные элементы инфраструктуры столицы", - заявил специалист в эфире радиостудии Sputnik

Он полагает, что нужны некоторые ограничения, но они должны быть логичными, контролируемыми и скорректированными. 

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Гылкэ считает, что ограничения должны коснуться ночных клубов, кинотеатров и других зон отдыха. Например, в теплый период года кафе и рестораны должны предоставлять услуги только на открытых площадках.

"В зависимости от эпидемиологической ситуации, по этому поводу может быть принято решение. Международная практика показала, что эти ограничения снизят риск заражения", - уверен Гылкэ.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (318)

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