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Жилой домКишинев Повседневная жизньСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома, архивное фото

Санду внесла законодательную инициативу в парламент: о чем речь

© Sputnik / Osmatesco © Sputnik / Miroslav Rotari © Sputnik / Алексей Мальгавко © Sputnik / Евгений Биятов
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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210326/34132355/sandu-vnesla-zakonodatelnuyu-initsiativu-v-parlament-o-chem-rech.html

Глава государства предлагает смягчить некоторые пункты в исполнительном кодексе, которые касаются выселения граждан и изъятия различного имущества из-за долгов.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду внесла в парламент в качестве законодательной инициативы проект о внесении изменений в Исполнительный кодекс.

Жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных условиях.

"Необходимо улучшить нормативно-правовую базу, чтобы граждане не оставались без крова зимой, в чрезвычайных ситуациях, а также для того, чтобы невозможно было организовать конфискацию дома за небольшой долг", – говорится в сообщении Санду на ее странице в Facebook. 

Она полагает, что эти изменения позволят ввести механизм защиты в процесс судебных споров по жилой недвижимости, которая является для должника и членов его семьи единственным местом жительства и исключат ситуации, лишающие людей жилья.

Таким образом, законопроект предлагает:

  • недопущение принудительного выселения в холодный период года с 1 декабря по 1 марта должника и членов его семьи из недвижимого имущества, которое является их единственным местом жительства;
  • введение "потолка" задолженности в размере до 15 средних заработных плат (130 740 леев), в пределах которого выселение невозможно в ситуации, когда должник и члены его семьи не имеют другого жилья, а также при условии, что у них есть несовершеннолетний ребенок или другие люди на содержании. 
  • запрещение взыскания студенческих стипендий и доходов должника от заработной платы, совокупно не превышающих размер минимальной гарантированной заработной платы;
  • исключение возможности взыскания социальных страховых выплат, таких как пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за больным ребенком и другие;
  • четкую спецификацию имущества, которое нельзя изымать.

В заключение Санду отметила, что Конституция Республики Молдова гласит, что государство обязано принимать меры для обеспечения достойного уровня жизни любого человека, поэтому действия государственных органов не должны нарушать это право и обеспечивать здоровье и благополучие граждан. 

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