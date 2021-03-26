Игорь Додон: "Спутник V" поступит в Молдову в ближайшее время

Лидер социалистов заявил, что использует все возможные каналы, чтобы ускорить доставку российской вакцины в нашу страну.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что в скором времени отправится с визитом в Москву, чтобы ускорить решение вопроса о поставках российской вакцины "Спутник V" в Молдову. Об этом Додон рассказал в рамках своего видеоблога в пятницу.

Лидер социалистов обвинил представителей администрации президента в том, что они чинили препятствия при регистрации "Спутника V" в Молдове и спровоцировали "войну вакцин", в то же время приветствуя поставки вакцины через международные структуры с участием Европейского союза.

"Мы могли получить 200 тысяч доз вакцины намного раньше. Однако из-за действий администрации президента эта возможность была потеряна. Они развязали "войну вакцин", – заявил Додон, добавив, что российский препарат мог поступить в республику еще в феврале.

Председатель Партии социалистов подтвердил, что собирается вакцинироваться препаратом "Спутник V", однако не сделает этого, пока вакцина не прибудет на территорию Молдовы.

Напомним, что в четверг президент Молдовы Майя Санду провела встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым и попросила предоставить "Спутник V" в распоряжение молдавских медиков.

"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", – написала Майя Санду в соцсети.

"Спутник V" зарегистрировали уже более 50 стран, в том числе Молдова, Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венгрия, Иран, ОАЭ, Республика Гвинея. Вакцина также находится в стадии экспертной оценки в Европе.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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