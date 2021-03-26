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Руксанда Главан

Депутаты парламента требуют открыть онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210326/34134401/deputaty-parlamenta-trebuyut-otkryt-onlajn-zapis-na-vakcinaciyu-ot-covid-19.html

По мнению представителей Pentru Moldova, власти недопустимо затягивают процесс перехода к массовой вакцинации населения.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Парламентское объединение Pentru Moldova требует немедленно открыть онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих. Об этом заявила на брифинге депутат Руксанда Главан.

Она также потребовала пересмотреть план вакцинации и включить в первый этап работников системы образования. Депутат напомнила, что ожидается поставка новой партии вакцины из Румынии и закупка правительством около 400 тысяч доз через тендер.

Также Главан заявила о необходимости срочно промульгировать закон о новом составе Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и привлечь в комиссию признанных специалистов.

Она обратилась к зарубежной диаспоре во всех странах с просьбой оказать посильное содействие в доставке вакцин в Молдову и продвигать необходимость иммунизации.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
В дискуссиях по поставке в Молдову вакцины "Спутник V" есть продвижение

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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Теги:
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