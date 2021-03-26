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Вакцина

В Молдове приостановили тендер на покупку вакцины против COVID-19

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (320)
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Sputnik Молдова
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В ответственной структуре отметили, что тендер приостановлен в связи с тем, что были запрошены некоторые разъяснения от платформы по закупке вакцины. Он будет возобновлен сразу после получения ответа.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В Центре централизованных государственных закупок в сфере здравоохранения приостановили тендер на закупку препаратов против коронавируса для использования в национальной программе иммунизации COVID-19.

"Тендер имеет статус "приостановлен", поскольку срок подачи заявок продлен в связи с запросом на получение разъяснений на платформе SIA RSAP-MTender", – говорится в сообщении Центра.

В ведомстве также отметили, что аукцион будет возобновлен сразу после "представления ответа на разъяснения".

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
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Ранее власти объявили тендер на закупку 400 тысяч доз вакцины для использования в национальной программе иммунизации населения против COVID-19, общая сумма закупки составляет более 60 миллионов леев.

Решение о выделении средств приняло временно правительство во главе с и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоем. Тогда власти отметили, что это необходимо для борьбы с пандемией, поскольку кроме соблюдения профилактических мер важно обеспечить и иммунизацию населения. Средства предназначены для закупки 338 600 доз вакцины (ориентировочная цена за каждую дозу – 10 долларов США). Это составит порядка 24,4% от необходимых 1 386 115 доз.

По оценкам Национального агентства общественного здоровья, для достижения целевого показателя в 70% вакцинированного населения необходимо 4 851 403 дозы. С учетом того, что 1 386 115 доз (для 20% населения) будут получены бесплатно через COVAX, 2 079 173 дозы (для 30% населения) должны быть закуплены на платформе COVAX по льготной цене, остальные 1 386 115 доз (для 20% населения) должно закупить правительство.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (320)

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