Уроки пандемии: как будут учиться приднестровские школьники

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Весенние каникулы закончатся 29 марта. Но в понедельник за парты вернутся далеко не все приднестровские школьники. Только ученики малокомплектных образовательных учреждений, там, где учащихся не более 200 человек. Остальные средние школы продолжат работу в дистанционном режиме. В своем Telegram-канале лидер Приднестровья объяснил решение Оперштаба о переходе на "школьную удаленку".
"Понимаю, что образовательная программа исполняется с запозданием, не так качественно, как хотелось бы, но тем не менее для меня первостепенным является безопасность детей, членов их семей, педагогов. Новый штамм коронавируса не щадит никого. Мы не можем рисковать. Здоровье, в отличие от знаний, восстановить крайне сложно", – написал Красносельский.
Что касается самого ЕГЭ, в этом году его не будет. Годовые оценки выпускникам выставят без проведения единого государственного экзамена. Все остальные школьники итоговые оценки получат исходя из текущей успеваемости – практика прошлого года. По сообщению лидера Приднестровья, Минпросвет должен подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.
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