Уроки пандемии: как будут учиться приднестровские школьники

Будет ли ЕГЭ, и кто выйдет на офлайн-учебу после весенних каникул. В Приднестровье определились с дальнейшим форматом учебного процесса.

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Весенние каникулы закончатся 29 марта. Но в понедельник за парты вернутся далеко не все приднестровские школьники. Только ученики малокомплектных образовательных учреждений, там, где учащихся не более 200 человек. Остальные средние школы продолжат работу в дистанционном режиме. В своем Telegram-канале лидер Приднестровья объяснил решение Оперштаба о переходе на "школьную удаленку".

"Понимаю, что образовательная программа исполняется с запозданием, не так качественно, как хотелось бы, но тем не менее для меня первостепенным является безопасность детей, членов их семей, педагогов. Новый штамм коронавируса не щадит никого. Мы не можем рисковать. Здоровье, в отличие от знаний, восстановить крайне сложно", – написал Красносельский.

Кстати, отдельный пост Красносельский посвятил успеваемости выпускников. Повод – 160 учеников выпускных классов не справились с итоговым сочинением. А это своего рода допуск к ЕГЭ. Лидер Приднестровья поручил специалистам проанализировать текущее положение в сфере образования. "При этом дети не должны быть заложниками ситуации", – сказал Красносельский.

Что касается самого ЕГЭ, в этом году его не будет. Годовые оценки выпускникам выставят без проведения единого государственного экзамена. Все остальные школьники итоговые оценки получат исходя из текущей успеваемости – практика прошлого года. По сообщению лидера Приднестровья, Минпросвет должен подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.

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