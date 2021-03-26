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Полицейская мигалка

Пропавшего в Оргеевском районе подростка нашли в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210326/34140484/propavshego-v-orgeevskom-rayone-podrostka-nashli-v-kishineve.html

Поиски мальчика велись более двух дней. В пятницу его увидели на главном проспекте молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Пропавшего подростка из села Николаевка Оргеевского района нашли в Кишиневе. Его заметили на проспекте Штефана чел Маре. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции. 

"Мальчик находится в Инспекторате полиции Буюкан и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении полиции.  

Ранее стало известно, что потерялся 15-летний подросток. Сообщается, что он ушел из дома в неизвестном направлении в ночь на 24 марта. 

Известно, что юноша уже сбегал из дома.

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