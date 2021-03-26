Пропавшего в Оргеевском районе подростка нашли в Кишиневе

Поиски мальчика велись более двух дней. В пятницу его увидели на главном проспекте молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Пропавшего подростка из села Николаевка Оргеевского района нашли в Кишиневе. Его заметили на проспекте Штефана чел Маре. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции.

"Мальчик находится в Инспекторате полиции Буюкан и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что потерялся 15-летний подросток. Сообщается, что он ушел из дома в неизвестном направлении в ночь на 24 марта.

Известно, что юноша уже сбегал из дома.

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