Пропавшего в Оргеевском районе подростка нашли в Кишиневе

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Пропавшего подростка из села Николаевка Оргеевского района нашли в Кишиневе. Его заметили на проспекте Штефана чел Маре. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции.
"Мальчик находится в Инспекторате полиции Буюкан и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении полиции.
Ранее стало известно, что потерялся 15-летний подросток. Сообщается, что он ушел из дома в неизвестном направлении в ночь на 24 марта.
Известно, что юноша уже сбегал из дома.
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