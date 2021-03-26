Сто евро за отсутствие маски - суровые штрафы Комрата

За отсутствие маски полиция оштрафовала посетителя одного из магазинов в городе Комрате на сумму, эквивалентную 100 евро.

КОМРАТ, 26 мар - Sputnik, Максим Топал. Как рассказали корреспонденту Sputnik в администрации одного из магазинов, во время рейда полиции наказание понес посетитель маркета, снявший в помещении защитную маску.

"Мы постоянно предупреждаем клиентов о необходимости надевать маски, заходя в магазин. Перед входом у нас стоят дезинфицирующие средства и маски, которые клиент может взять бесплатно. То есть мы со своей стороны сделали все, чтобы клиент смог выполнять требования Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал собеседник агентства.

Однако "многие игнорируют эти правила". Одного из таких незадачливых посетителей строительного магазина полиция оштрафовала на 2 тысячи леев – это в пересчете почти сто евро.

По официальным данным, с 1 января по 15 марта 2021 года на территории АТО Гагаузия было проведено более 400 рейдов и мероприятий по информированию населения об опасности ковид-инфекции.

Кроме того, были осуществлены 372 проверки предприятий общественного питания, 1635 проверок транспорта по соблюдению эпидемиологических мер общественной безопасности при перевозке пассажиров.

В результате к ответственности привлекли 12 перевозчиков. Полиция зарегистрировала 98 случаев о несоблюдении мер по профилактике, предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

За несоблюдение ковид-правил в отношении двух юридических лиц были применены штрафы в размере от 10 до 35 тысяч леев. Еще 129 физических лиц были оштрафованы на суммы от 2 до 5 тысяч леев.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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