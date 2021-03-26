Новый список требований и правил для религиозных культов: что под запретом

Согласно изданному властями документу, в церквях рекомендовано избегать целования икон и запрещено использовать в богослужениях продукты питания, расстояние между прихожанами должно составлять не менее двух метров.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила новые требования к проведению богослужений в помещениях для отправления религиозных культов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, доступ в места отправления культа будет ограничен так, чтобы на каждого человека была выделена площадь не менее 4 квадратных метров, а расстояние между прихожанами составляло не менее 2 метров.

Священники обязаны обеспечить строгое соблюдение новых правил.

Полный перечень рекомендаций и ограничений в местах отправления культа:

Обязательна установка у входа в место поклонения, в видимых и доступных местах емкостей с дезинфектантом на спиртовой основе. При входе в место поклонения и в место проведения богослужений каждый человек обязан продезинфицировать руки.

Измерение температуры при входе в места отправления культа, с запретом доступа внутрь людям с симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание, насморк) или повышенная температура.

Обязательное ношение защитной маски на протяжении всего пребывания внутри места поклонения. Маска должна закрывать и рот, и нос.

Размещение на видном месте письменных объявлений о соблюдении дистанции, избежании скопления людей и ограниченном доступе, а также об обязанности носить маску и соблюдать гигиену рук.

Контроль за здоровьем служителей культа, в том числе посредством измерения температуры тела в начале и в конце дня. В случае выявления симптомов, характерных для острой респираторной инфекции (кашель, чихание, насморок), человека не должны допускать к служению.

Рекомендуется избегать целования икон и другого контакта с предметами поклонения.

Запрет на употребление пищи, в том числе подачи ее в местах поклонения.

Благословение следует давать и принимать с расстояния не менее 1 метра.

Предметы или поверхности, с которыми часто контактируют прихожане, следует дезинфицировать каждые 3-4 часа.

Рекомендуется избегать организации паломничества.

Религиозные мероприятия, проводимые прихожанами на открытом воздухе, можно проводить с соблюдением физического расстояния в 1,5 метра между людьми.

Религиозная деятельность, проводимая в общественных местах, за пределами места отправления культа не считается массовыми собраниями.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova