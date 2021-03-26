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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Свежие данные-COVID: второй подряд в Молдове антирекорд по количеству смертей

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
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Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1866 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове начали вакцинировать от COVID-19 постояльцев домов престарелых

Зафиксировано три эпизода "импорта" инфекции: из Беларуси, Украины и Румынии.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 223 986.

За минувшие 24 часа проведено 6588 тестов, в том числе 367 экспресс-тестов на антитела.

Коронавирус выявлен у 40 медработников: 4 врачей, 16 медсестер и 20 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 352 пациента (из них 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 2065 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 197 623.

Полицейский
© Sputnik / Rodion Proca
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 43 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4745.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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