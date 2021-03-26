Санду написала письмо Путину с просьбой предоставить Молдове вакцину от COVID-19

Президент Молдовы также озвучила сроки поступления в страну очередного лота антиковидной вакцины из Румынии.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду после встречи с российским послом Олегом Васнецовым написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе поставки в Молдову российской вакцины от коронавируса. Об этом Санду заявила 26 марта в телеинтервью.

"Я разговаривала с господином послом и он сказал, что покупать пока не будет возможности. Гуманитарная помощь может попасть в Молдову. Господин посол не смог назвать сроки и количество, это не от него зависит. Я написала письмо президенту России с просьбой оказать содействие", - заявила Санду.

Она рассказала, что направила аналогичные письма главам более чем 30 государств.

Президент также проинформировала, что 27 марта в Молдову прибудет очередной лот вакцины из Румынии - 50 тысяч доз.

"Тогда будет у нас 110 тысяч доз всего. Нам правительство Румынии обещало в апреле больше поставить. И в начале апреля еще 70 тысяч мы должны были получить от COVAX. Но из-за разговоров про AstraZeneca мы можем не получить сейчас. Я отправила письма руководителям 30 стран с просьбой о помощи. Я говорю с производителями и с руководителями стран. Пытаемся по таким каналам получить вакцину", - объяснила Санду.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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