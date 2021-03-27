Кто готовил ликвидацию Молдавской Республики и почему это удалось

После того, как в Петрограде 27 февраля 1917 года произошла революция, одна из ведущих экономических держав мира, Российская империя прекратила существование. Пришедшее к власти правительство не смогло эффективно управлять самым большим государством мира.

Реформы быстро разрушали сильнейшую российскую армию и флот. В Петрограде ощущались дефицит продовольствия, голод, бандитизм. Это привело к развалу государства, деградации армии, образованию самостоятельных республик, выходу России из Первой мировой войны на тяжелейших условиях Брест-Литовского мира, по условиям которого Россия теряла около 25% своих территорий, в том числе Украину.

В 1918 году начинается интервенция и гражданская война, в ходе которой страна понесла колоссальные человеческие и экономические потери.

Естественно, что судьба Бессарабии как полноценной части Российской империи, а затем республики, была тесно связана с судьбой России.

Создание Сфатул Цэрий и автономная Бессарабия

С 20 сентября по 27 октября проходил Первый Общероссийский Военно-молдавский съезд в Кишиневе, постановивший "объявить территориально-политическую автономию Бессарабии" и немедленно "образовать Краевой совет (Сфатул Цэрий) для управления всеми делами автономной Бессарабии". В документе подчеркивалось: считать этот орган "временным до созыва Бессарабского Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права".

© Photo : Репродукция Члены Сфатул Цэрий у входа в здание Парламента. 1918 год

Вскоре выяснилось, что Сфатул Цэрий (СЦ) был сформирован по принципу, который не отражал волю большинства граждан. Представители различных организаций были отобраны таким образом, чтобы у руководителей СЦ были рычаги влиять на них при голосовании и решении тех или иных вопросов. Но самым ярким свидетельством того, что многие руководители СЦ, особенно представители Молдавской Национальной партии (МНП), не являлись выразителями интересов избирателей Бессарабии, стали итоги выборов в Учредительное собрание, которые прошли с 26 по 28 ноября. Так, МНП, получив примерно 2,2% голосов, не сумела провести в Учредительное собрание ни одного своего кандидата.

Во время работы съезда, 25 октября большевики захватили власть в Петрограде. 26 октября Кишиневская госдума приняла решение не подчиняться новому правительству большевиков.

© Photo : Автор неизвестен Гостиница Лондонская Кишинев. Начало XX века

Уже 21 ноября было созвано первое заседание Сфатул Цэрий. Накануне состоялось совещание Съезда городов (представителей Кишиневской и уездных городских дум), на котором образование Сфатул Цэрий было подвергнуто критике из-за сепаратистских намерений. Приват-доцент Петербургского университета Ион Инкулец возражал, утверждая, что ни у кого из инициаторов создания краевого органа не было "и в мыслях сепаратизма, а все желают работать в единении с Великой Россией".

Образование Молдавской республики и правительства

На заседании СЦ 2 декабря в Кишиневе была провозглашена Молдавская Демократическая Республика (или Молдавская Народная Республика) в составе Российской Республики, провозглашенной еще в сентябре правительством Керенского.

Затем последовало учреждение Совета генеральных директоров – правительства во главе с П. Ерханом.

Беспорядки в Бессарабии

В Бессарабии было неспокойно, готовились к демобилизации, которая началась 23 декабря с румынского фронта двухмиллионной русской армии.

Увеличилось число дезертиров и вышедших из повиновения солдат, а порой и целых подразделений, дислоцированных в крае, что приводило к погромам и грабежам складов и населенных пунктов.

В Леово 7 декабря вошли два румынских полка с целью наказать зачинщиков убийства румынского офицера 4 декабря. Несколько человек было расстреляно. Это было началом регулярных рейдов румынских подразделений в Молдавскую республику.

Планы передать Бессарабию Румынии

В декабре политическая и военная ситуация в регионе резко меняется. Россия выходит из войны, образована Украинская республика, усиливаются позиции Центральных держав. Широкой публике 20 декабря стали известны планы руководства Сфатул Цэрий передать Бессарабию Румынии. Через девять дней из СЦ уходят представители всех социалистических партий.

© Photo : Евгений Паскарь Так сегодня выглядит лестница, которая вела в зал заседаний Сфатул Цэрий

Причина – протест против закулисных переговоров о вводе румынских войск в Бессарабию.

Однако те, кто уже вел работу по ликвидации республики, публично заявляли обратное. В тот же день лидер МНП Халиппа подчеркнул, что "общероссийская федеративная ориентация является единственно приемлемой для нас. Россия велика, и ее простор открывает широкие перспективы экономическому развитию нашей Молдавской республики. Кроме того, между нашей страной и Россией за 100-летний период совместной жизни создались неразрывные связи, вот почему взгляд на восток является более естественным для наших масс".

"Об этом, – закончил оратор, – мы заявляем еще раз для сведения всех, дабы прекратились, наконец, злостные слухи о румынской ориентации".

Интервенция

Однако уже в январе по сведениям посла США в Яссах, в Бессарабию было введено более 50 тысяч румынских войск.

Генерал Н. Монкевиц писал, что "по взаимному согласию с румынским генеральным штабом румынские войска вступят в Бессарабию лишь на время и оставят этот край как только выполнят свою миссию", "не стоял вопрос об оккупации Бессарабии для последующего объединения ее с Румынией".

Но реальность оказалась иной.

Интересы правящих групп

Тем временем румынофилы из Сфатул Цэрий старались освободиться от тех его членов, которые не разделяли их политики. В результате подобных действий соотношение сил в СЦ между сторонниками и противниками присоединения Бессарабии к Румынии стало меняться в пользу первых.

© Photo : Евгений Паскарь Зал заседаний Сфатул Цэрий. Здесь проходило обсуждение и голосование по вопросу об объединении с Румынией

Румынские войска 13 января вошли в Кишинев. Большевистское правительство в Петрограде приняло постановление о прекращении дипломатических отношений с Румынией.

Непризнанная независимость

В середине января П. Халиппа выступил против выборов в Учредительное Собрание Бессарабии, которое должно было определить будущее страны, как об этом было сказано в Декларации от 2 декабря 1917 года, согласно которому Сфатул Цэрий был временным органом.

В середине января состоялось совместное заседание Совета генеральных директоров и президиума Сфатул Цэрий, на котором было решено последовать примеру Украины, провозгласившей независимость от России.

Независимость Молдавской республики от России была провозглашена 24 января. Однако ни одно государство не признало новое государство, продолжая считать Бессарабию частью бывшей империи.

Тяжелый выбор

В Яссы 6 марта прибыла делегация крупнейших земельных собственников Бессарабии. Многие из них желали возрождения царской единой и неделимой России. Но старой России уже не было, а большевистская для них была неприемлема.

Теперь их надежды были связаны с румынской монархией, где они надеялись найти защиту и поддержку.

Интересно, что землевладельцы-монархисты охарактеризовали Сфатул Цэрий, как орган "случайный", "незаконный", состоящий "в своем большинстве из политических демагогов и авантюристов".

План ликвидации – приговор республике

Сложнейшая ситуация внутри республики, на румынском фронте, в России, анархия, планы мировой закулисы – совокупность этих факторов обусловили будущее Молдавской республики, в отношении которой предельно четко и прямо высказался премьер-министр Румынии А. Маргиломан.

© Photo : Берлинская государственная библиотека Премьер-министр Румынии Александру Маргиломан

Прибывшие 20 марта в Яссы Инкулец, Чугуряну и Халиппа были проинформированы о решении румынского правительства "удовлетворить просьбы об объединении, поступившие от различных групп граждан республики", и о необходимости провести это объединение через Сфатул Цэрий. Принимавший молдавскую делегацию Маргиломан заявил, что "Бессарабия слишком слаба, чтобы жить самостоятельно и раздельно", что "у нее нет ни денег, ни армии", что "невозможно маленькому государству сохранить целостность своей территории между Украиной, Австрией и Румынией", и в создавшейся ситуации "объединение" было бы для нее "благом", так как этим можно было "избегнуть расчленения".

Утром 26 марта в Кишинев прибыл Маргиломан в сопровождении большой свиты. Заседание, посвященное объединению, состоялось 27 марта.

После вступительного слова И. Инкульца речь произнес Маргиломан, который, в частности, обещал, что для Бессарабии, как и для всей страны, конституцией будут гарантированы свобода личности, свобода слова, печати, совести, собраний, гражданские права. После него несколько часов эмоционально выступали члены Сфатул Цэрий. Голосование решили провести открыто. К 27 марта 1918 года членами Сфатул Цэрий числились 138 человек. Отсутствовали 13. За присоединение к Румынии высказались 86, против – 3. Воздержались 36 человек.

© Photo : Евгений Паскарь Памятная табличка у входа в бывший парламент, где проходило голосование 27 марта 1918 года

Таким образом, завершилась история непризнанной независимой Молдавской республики, существовавшей 61 день. Сфатул Цэрий, не имевший полномочий решать судьбу республики, сыграл свою роль в истории. Бессарабия была объявлена областью Румынии, в составе которой находилась до 1940 года, войдя после Второй мировой войны в состав Советского Союза как Молдавская ССР.

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