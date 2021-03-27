Сколько оружия у жителей Молдовы: за год количество увеличилось

В настоящее время у жителей Республики Молдова, речь примерно о 65 тысячах человек, имеется 77 394 единиц оружия, отмечают в Генеральном инспекторате полиции.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Из общего количества в более чем 77 тысяч единиц оружия 24 391 — нарезное, 47 699 — глатковствольное и 5 307 — нелетальное.

За год количество оружия, находящегося в собственности физических лиц, увеличилось более чем на шесть тысяч единиц по сравнению с ситуацией год назад. По данным отдела надзора за вооружениями Управления лицензионной деятельности Генеральной инспекции полиции, на 1 января 2020 года 63 154 человека владели 71 304 единицами оружия.

Полиция сообщила, что с начала 2021 года возбуждено 1470 процедур нарушения правил владения и ношения оружия.

С начала года милицией изъято 294 единицы огнестрельного оружия. Из них 104 – на временное хранение, 109 — за нарушение правил владения, ношения и использования, 62 единицы оружия изъяты из-за незаконного хранения и 19 переданы добровольно.

Также инициировано 53 процедуры отзыва разрешений на оружие с их аннулированием или приостановлением.

Полиция обнародовала эти статистические данные в контексте сообщения, предупреждающего владельцев оружия и боеприпасов гражданского назначения, что "они несут большую ответственность".

"Будем бдительны и вместе повысим культуру обращения с оружием. Чем выше сознание, тем меньше негативное влияние оружия на общество", - отмечает полиция.

По закону, оружие должно храниться дома в сейфе. Если владелец выезжает за границу, ему рекомендуется отправить оружие на хранение в инспекторат полиции по месту жительства или в оружейные магазины, где созданы условия для его хранения или хранения.

"Применение оружия не по назначению, проявляющееся в стрельбе из оружия в общественных местах, влечет наложение штрафа от 300 до 1500 леев на физическое лицо или лишение права владения, ношения и использования оружия на определенный срок от 2 до 5 лет ", - сказано в сообщении.

За небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также за их передачу другим лицам владельцу оружия грозит штраф в размере до 42 500 леев или тюремное заключение на срок до 3 лет.

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