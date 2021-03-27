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Признание в любви.

Кишинев-585: к годовщине основания столицы примэрия объявила конкурс

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (212)
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Sputnik Молдова
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В муниципалитете готовятся к дате, которую будут отмечать осенью. Организаторам празднеств нужен логотип. К его разработке решили привлечь гражданское общество.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Столичная примэрия объявила конкурс на разработку логотипа "Кишинев-585".

Триумфальная арка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook генпримар столицы Ион Чебан. 

Как отметил градоначальник, инициатива связана с приближающейся годовщиной со дня первого документального упоминания Кишинева.

По его словам, при разработке логотипа авторы должны учесть и отразить историю, культуру, жизнь самого  крупного города республики – сегодняшнюю и в давнишнюю.

"Призываем всех желающих принять участие и предложить самые креативные и новаторские идеи", – уточнил мэр.

Заинтересованным лицам необходимо предоставить работу с концепцией логотипа и копию документа, удостоверяющего личность автора.

Крайний срок подачи документов – 13 апреля 2021 года. Работы необходимо присылать на адрес электронной почты: turism.dgect@cmc.md с пометкой: логотип столицы "Кишинев-585".

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Тема:
События Кишинева (212)

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