Вандалы памяти: что происходит с обелиском у села Иванча

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Новость о надругательстве над монументом, установленном на 37-м километре трассы Кишинев-Оргеев в честь павших на молдавской земле героев 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины, облетела в начале текущей недели все новостные сайты Молдовы и ближнего зарубежья.

Одиннадцатиметровый обелиск из нержавеющей стали был варварски спилен с помощью специальных средств, судя по всему, для последующей сдачи в пункт приёма цветных металлов.

Чтобы свалить памятник преступники вырезали у его основания прямоугольное отверстие, получив возможность орудовать изнутри и разрезать внутренние перекрытия. Уже рухнувшую стелу вандалы начали распиливать на отдельные части, однако что-то помешало им завершить злодеяние. Преступники спешно ретировались, бросив диски для угловой шлифовальной машины и прочие инструменты. Сейчас их поисками занимаются органы правопорядка.

Холм у села Иванча обрел новый облик весной 1987 года. По инициативе поискового клуба "Котовец" кишиневского завода "Молдавгидромаш" здесь возвели величественный памятник в честь воинов прославленного воинского соединения времен Великой Отечественной войны.

Поисковики-комсомольцы неслучайно заинтересовались историей 2-го кавалерийского корпуса. Первые три года с момента основания кавкорпусом командовал наш знаменитый земляк Григорий Иванович Котовский. С тех пор за бойцами прочно закрепилось гордое звание "котовцы". В 1940 году в составе 12-й армии Южного фронта кавалеристы принимали участие в присоединении Бессарабии к Советскому Союзу, вернувшись на родину своего легендарного первого командира. Великую Отечественную войну кавалеристы, которыми тогда командовал назначенный в марте 1941-го года генерал-майор Павел Белов, встретили на государственной границе.

© Photo : Военный альбом Командир 2-го кавалерийского корпуса генерал-майор Павел Белов. 1941 год

Вместе с пограничниками, конники Белова сражались на берегах Прута, сдерживая натиск превосходящих сил противника, с боями отходя в глубь Молдавии. Затем корпус принимал участие в боях на Украине, в оборонительных сражениях под Москвой. За мужество и героизм, проявленные в первые месяцы войны, 2-й кавалерийский корпус получил новое наименование – 1-й гвардейский. Гвардейцы-кавалеристы прошли боевой путь от стен Москвы до берегов Эльбы, одними из первых соединившись с союзными войсками в апреле 1945 года.

Руководитель поискового отряда "Котовец" Александр Томша и его товарищи по поиску по крупицам собирали материал о героях-котовцах. В сотни городов Советского Союза разлетелись письма в адрес ветеранов корпуса. В ответ поисковики получали фотографии, письма, воспоминания. Молодежь "Молдавгидромаша" создала музей, где хранились бесценные реликвии. Память о защитниках Молдавии решили увековечить возведением памятного знака на месте ожесточенных боёв лета 1941 года. Молодые люди выходили на работу по выходным, перечисляя заработную плату в специально созданный для создания монумента фонд. На собранные средства была изготовлена стела, тумба и бронзовые плиты с текстом. В мае 1987 года, на торжественную церемонию открытия прибыли ветераны 2-го кавалерийского корпуса. Каждый из них оставил свой след на молдавской земле, посадив деревце на холме у села Иванча.

С развалом Советского Союза памятник воинам-кавалеристам оказался никому не нужным балластом. В середине 90-х вандалы украли бронзовые плиты, территория вокруг постепенно зарастала и приходила в запустение… В 2000-х годах памятник впервые попробовали украсть охотники за металлоломом. С помощью аппарата газовой сварки они пытались спилить памятник у основания, но не смогли завершить начатое.

Следы надругательства над монументом удалось ликвидировать лишь в 2014-м году.

Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август", при поддержке Посольства Российской Федерации, провели здесь ежегодную акцию "Свеча Памяти", приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.

© Photo : Алексей Петрович Добровольцы привели в порядок территорию вокруг памятника. Акция Свеча Памяти, 2014 год

Добровольцы тогда полностью расчистили территорию вокруг памятника, установили гранитные плиты на двух языках вместо украденных вандалами, увеличили основание постаментов для того, чтобы заделать следы надругательства. По итогу работ поисковики направили в адрес районных властей ходатайство о взятии военно-исторического объекта на баланс.

© Photo : Алексей Петрович Поисковики восстановили утраченные плиты с текстом. 2014 год

Спустя 7 лет нашлись недобрые руки и нечистые души, которые снова замахнулись на память героев. В этот раз они свалили стелу, нанеся чудовищный урон обелиску. Несмотря на это, специалисты утверждают, что памятник удастся восстановить.

© Photo : Алексей Петрович Обелиск будет восстановлен. Специалисты продумывают несколько вариантов реконструкции

В настоящее время идёт оценка нанесенного вреда, прорабатывается несколько вариантов восстановления. Свою помощь в работах уже предложили поисковики, ветеранские и молодежные организации нашей страны. Обелиск в честь героев обороны Молдавии, воинах 2-го кавалерийского корпуса, вернётся на своё законное место.

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