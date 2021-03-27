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Медицинский работник в стационаре для больных COVID-19.

Фото: Минздрав Молдовы опубликовал портреты погибших в период пандемии врачей

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (326)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210327/34150789/minzdrav-moldov-opublikoval-portrety-pogibshikh-v-period-pandemii-vrachey.html

Ровно год назад от осложнений на фоне коронавируса в республике погиб первый медработник. Спустя 365 дней обществу был представлен мартиролог профессионалов, положивших жизнь на алтарь борьбы с пандемией.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало портреты медицинских работников, погибших в период пандемии COVID-19. 

Как отметили в ведомстве, врачи более года день и ночь находились на первой линии борьбы с коронавирусом. 

Lista lucrătorilor medicali care au decedat din cauza COVID-19
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Портреты врачей, погибших в период пандемии.
"Они работали без перерывов, вдали от своих семей, чтобы спасти как можно больше жизней. Они посвятили все свое время и энергию, чтобы подать нам пример мужества, жертвенности и профессионализма, стоя на страже нашего здоровья, иногда ценой собственной жизни", – говорится в сообщении. 

Как уточнили в Минздраве, спустя год после смерти первого медика в пандемию все общество чтит память "героев в белом". 

"Оплакиваем тех, которые не смогли победить в борьбе с болезнью и ушли на небеса", – добавили в министерстве. 

Профессор Виктор Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
Профессор Виктор Кожокару: мы не лечим, мы спасаем

Работники системы здравоохранения уверены, что в обществе будут хранить благодарность за самоотверженность, с которой врачи выполняли свою работу, и с большой теплотой будут вспоминать об их профессиональных и человеческих качествах.

За весь период пандемии в Молдове на фоне осложнений от коронавирусной инфекции скончались более 100 медработников. Среди них самые разные специалисты, доктора медицины, медсестры, сотрудники лабораторий и представители вспомогательного персонала. 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (326)

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