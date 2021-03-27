Фото: Минздрав Молдовы опубликовал портреты погибших в период пандемии врачей

Ровно год назад от осложнений на фоне коронавируса в республике погиб первый медработник. Спустя 365 дней обществу был представлен мартиролог профессионалов, положивших жизнь на алтарь борьбы с пандемией.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало портреты медицинских работников, погибших в период пандемии COVID-19.

Как отметили в ведомстве, врачи более года день и ночь находились на первой линии борьбы с коронавирусом.

"Они работали без перерывов, вдали от своих семей, чтобы спасти как можно больше жизней. Они посвятили все свое время и энергию, чтобы подать нам пример мужества, жертвенности и профессионализма, стоя на страже нашего здоровья, иногда ценой собственной жизни", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минздраве, спустя год после смерти первого медика в пандемию все общество чтит память "героев в белом".

"Оплакиваем тех, которые не смогли победить в борьбе с болезнью и ушли на небеса", – добавили в министерстве.

Работники системы здравоохранения уверены, что в обществе будут хранить благодарность за самоотверженность, с которой врачи выполняли свою работу, и с большой теплотой будут вспоминать об их профессиональных и человеческих качествах.

За весь период пандемии в Молдове на фоне осложнений от коронавирусной инфекции скончались более 100 медработников. Среди них самые разные специалисты, доктора медицины, медсестры, сотрудники лабораторий и представители вспомогательного персонала.

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