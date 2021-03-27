Топ самых угоняемых марок авто за 2020 год в столице Молдовы

Кто-то экономит для покупки машины, а кое-кто предпочитает более простой способ заполучить железную ласточку, даже с риском попасть в тюрьму. Sputnik Молдова выяснил, какие марки автомобилей чаще всего "уводят" у законных владельцев в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Согласно информации, предоставленной для Sputnik Молдова муниципальным Управлением полиции, в прошлом году на территории столицы было зарегистрировано 82 случая угона транспортных средств, из которых 76 раскрыты.

Правоохранительные органы также расследовали 8 случаев краж авто, удалось установить виновных в 16 из них.

Полиция напоминает, что есть разница между "кражей" и "угоном". В первом случае преступники не собираются продавать автомобиль, а во втором – пытаются нажиться и сбыть иномарку с рук.

У тех, кто прибегает к подобным преступлениям, тоже есть предпочтения. Так, по данным источника, наиболее "востребованными" являются автомобили марки Volkswagen. В 2020 году на территории столицы преступники угнали 16 таких машин.

© Photo : Direcția de Poliție a municipiului Chișinău Самые угоняемые

На втором месте бренд Opel с 10 случаями, а третье место принадлежит маркам Mercedes и Dacia – по 9 угонов в 2020 году.

Далее в топе – Toyota и Ford (по 8 эпизодов).

Преступники, впрочем, не отказываются и от ретроавтомобилей. Так, марка ВАЗ тоже вошла в топ-10. За 12 месяцев прошлого года было зафиксировано пять случаев угона.

В конце рейтинга находятся Hyundai, KIA и Mazda.

Последний случай угона автомобиля в Кишиневе был зарегистрирован две недели назад. Подозреваемые – двое несовершеннолетних. Они сообщили правоохранительным органам, что решили сесть в машину, увидев, что она не заперта и ключи находятся в замке зажигания.

Управление полиции Кишинева также дало рекомендации для тех, кто хочет защитить себя от воров. Правоохранительные органы призывают водителей оборудовать свой автомобиль сигнализацией, а также всегда проверять окна и двери.

На ночь автовладельцам рекомендуется оставлять машину в специально оборудованных и освещенных местах.

Водители также должны использовать систему блокировки коробки передач или тормозной системы.

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