Молдавские звезды объединились: хит, продвигающий достопримечательности страны

Песня Wake me up зазвучала по-иному на фоне живописных мест Молдовы и в новой, коллективной интерпретации.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Известный хит группы Avicii появился в сети в исполнении молдавских звезд. Этот ролик запустило Агентство по инвестициям в целях продвижения нашей страны в качестве туристического направления.

Мастера сцены стали героями клипа и спели песню на английском языке.

Это певица Dara, исполнитель Паша Парфений и группа Cosmos în buzunar.

Рекламная кампания получила название "Молдова: место, где можно найти себя".

Директор Агентства по инвестиция Родика Вербенюк рассказала, что посредством такого ролика планируется держать Молдову в поле зрения международного туризма в переходный период, пока он не будет перезапущен.

"Мы позиционируем Республику Молдову как туристическое направление на мировой арене, в новом выражении и в новом ощущении", - уточнила Вербенюк.

Видеоролик предлагает совершить виртуальную (а затем, может быть, и реальную) экскурсию по самым живописным местам нашей страны.

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