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Старый Орхей.

Молдавские звезды объединились: хит, продвигающий достопримечательности страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210327/34154582/v-seti-poyavilsya-rolik-reklamiruyuschiy-moldovu-kak-turisticheskoe-napravlenie.html

Песня Wake me up зазвучала по-иному на фоне живописных мест Молдовы и в новой, коллективной интерпретации.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Известный хит группы Avicii появился в сети в исполнении молдавских звезд. Этот ролик запустило Агентство по инвестициям в целях продвижения нашей страны в качестве туристического направления. 

Мастера сцены стали героями клипа и спели песню на английском языке.

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Это певица Dara, исполнитель Паша Парфений и группа Cosmos în buzunar. 

Рекламная кампания получила название "Молдова: место, где можно найти себя".

Директор Агентства по инвестиция Родика Вербенюк рассказала, что посредством такого ролика планируется держать Молдову в поле зрения международного туризма в переходный период, пока он не будет перезапущен. 

"Мы позиционируем Республику Молдову как туристическое направление на мировой арене, в новом выражении и в новом ощущении", - уточнила Вербенюк. 

Видеоролик предлагает совершить виртуальную (а затем, может быть, и реальную) экскурсию по самым живописным местам нашей страны. 

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