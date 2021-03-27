Не забудьте: в ночь на 28 марта Молдова переходит на летнее время

Будет ли этот "сдвиг по циферблату" последним? В республике идут разговоры об отказе от сезонных изменений текущего времени.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В ночь на воскресенье, 28 марта, Молдове перейдет на летнее время.

В 3.00 стрелки переводятся на 4.00. Таким образом сутки будут меньше обычного – 23 часа. Это "одолженное время" принято восполнять в октябре, когда стрелки переводят на час назад.

Как известно, в Молдове уже некоторое время идет обсуждение того, чтобы "сдвиг по циферблату" проводился в последний раз.

Европейский парламент проголосовал за отмену переходов на зимнее и летнее время еще в 2019 году. Но именно конец марта 2021-го был намечен как дата, когда страны ЕС должны определиться окончательно.

"К сожалению, мы пока не можем твердо сказать, что и Молдова после 28 марта будет жить по летнему времени круглый год. Этот вопрос, конечно, рассматривается правительством, но окончательное решение еще не принято", – заявили Sputnik Молдова в пресс-службе правительства РМ.

Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1931 году, когда Молдова была в составе Румынии. Однако затем эта практика была оставлена более чем на 40 лет. Вновь переводить часы у нас, как и в других бывших советских республиках, начали лишь в середине 90-х годов.

При этом практика перевода часов дважды в год давно критикуется врачами и психологами. Так, специалисты полагают, что временные сдвиги могут существенно повлиять на биологические ритмы организма человека, привести к нарушению сна, а также к депрессии, сбою в работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

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