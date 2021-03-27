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Ковид-центр в Кишиневе.

Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (329)
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Sputnik Молдова
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Минздрав представил информацию об эпизодах инфицирования коронавирусом, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1674 новых случая заражения COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
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Зафиксировано десять эпизодов "импорта" инфекции: три из России, два – из Германии, а также по одному – из ОАЭ, Египта, Грузии, Италии и Украины. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 225 660.

За минувшие 24 часа проведено 6043 теста, в том числе 341 экспресс-тест на антитела.

Коронавирус выявлен у 45 медработников: 9 врачей, 22 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

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Полицейский
© Sputnik / Rodion Proca
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В крайне тяжелом состоянии находятся 347 пациентов (из них 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 2114 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 199 737.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 40 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4785.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (329)

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