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Вакцина AstraZeneca.

Румыния передала Молдове новую партию вакцины от COVID-19

© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (329)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210327/34156046/romania-peredala-moldove-novuyu-partiyu-vaktsiny-anti-covid-19.html

Молдавские власти получили от официального Бухареста второй транш препарата AstraZeneca. Теперь доступны для использования еще более 50 тысяч доз.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Новая партия вакцина против коронавируса доставлена в Молдову из Румынии. В нашу республику поступило 50 400 доз препарата AstraZeneca. 

Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Молдовы Майя Санду. 

"Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большего числа граждан. Благодарю вас от всего сердца, господин президент Клаус Йоханнис, господин премьер-министр Флорин Кыцу. Спасибо, Румыния, за эту щедрую и поддержку", – написала Санду. 

Она отметила, что каждая партия вакцины  означает надежду на то, что получится остановить пандемию, и  приближается тот день, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Санду подчеркнула, что странам с высоким уровнем вакцинации удалось снизить количество тяжелобольных людей и количество смертей. 

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

Вакцина
© Sputnik / AFK Sistema
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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Аурелиу Чокой и Чжан Инхун
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (329)

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