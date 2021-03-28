09:00 28 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.92
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Подсолнечное масло.

Фото: В Молдове подорожало подсолнечное масло, у прилавков – ажиотажный спрос

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
Получить короткую ссылку
256 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210328/34156201/foto-v-moldove-podorozhalo-rastitelnoe-maslo-lyudi-delayut-zapasy.html

Взлетела цена на один из основных продуктов питания, особенно востребованный в Великий пост, теперь он обходится в 35 леев за литр.

КИШИНЕВ, 28 марта – Sputnik. Только сейчас граждане Молдовы начинают ощущать последствия прошлогодней засухи, которая поставила под угрозу урожай зерновых.

Виктор Мороз
© Sputnik
Цель - затариться впрок.

Масло, один из важнейших продуктов, используемых при приготовлении блюд, в том числе постных, подорожало после тяжелого сельскохозяйственного сезона.

Климатические условия 2020-го негативно сказалась на урожае подсолнечника. Если в прошлые годы с одного гектаре фермеры собирали две тонны семян, то последний урожай едва доходил до 300 килограммов.

Специалисты утверждают, что из для литра масло необходимо порядка 2,5 килограмма семян.

На центральном рынке столицы литр масла стоит уже 35 леев. Тем, кто покупает пятилитровую бутылку, предоставляется небольшая скидка: вместо 175 леев они платят 170. Однако – не у всех продавцов.

В некоторых магазинах цена литра масла достигает 39 леев.

Prețurile pentru unele produse alimentare
© Photo : Telegram / Î.M “Piața Centrală”
Масло на рынке.

Этот рост особенно ощущается в последние дни. Если проанализировать цены в конце февраля - начале марта, то очевидно, что менее чем за месяц этот товар стал дороже на 6 леев за литр.

Prețurile pentru unele produse alimentare
© Photo : Telegram / Î.M “Piața Centrală”
Еще три недели тому назад ситуация была иной.

В то же время некоторые магазины, которые объявили о скидках на масло, штурмуют люди, решившие запастись этим продуктом.

Oamenii cumpără ulei în cantități mari din magazine
© Sputnik / Rodion Proca
Цель - затариться впрок.

Последняя фотография была сделана в одном из супермаркетов Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Надежды молдавского агросектора на 2021-й: чего ждут от нового года
Как последствия засухи в Молдове скажутся на продовольственной безопасности
Почему в супермаркетах Молдовы часто меняются цены на овощи

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "А олени лучше!" – пехотинцы Северного флота испытали "секретное оружие"
Художник из Краснодара украшает здания по всему миру
Художник из Краснодара украшает здания по всему миру
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться