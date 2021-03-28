Фото: В Молдове подорожало подсолнечное масло, у прилавков – ажиотажный спрос

Взлетела цена на один из основных продуктов питания, особенно востребованный в Великий пост, теперь он обходится в 35 леев за литр.

КИШИНЕВ, 28 марта – Sputnik. Только сейчас граждане Молдовы начинают ощущать последствия прошлогодней засухи, которая поставила под угрозу урожай зерновых.

Масло, один из важнейших продуктов, используемых при приготовлении блюд, в том числе постных, подорожало после тяжелого сельскохозяйственного сезона.

Климатические условия 2020-го негативно сказалась на урожае подсолнечника. Если в прошлые годы с одного гектаре фермеры собирали две тонны семян, то последний урожай едва доходил до 300 килограммов.

Специалисты утверждают, что из для литра масло необходимо порядка 2,5 килограмма семян.

На центральном рынке столицы литр масла стоит уже 35 леев. Тем, кто покупает пятилитровую бутылку, предоставляется небольшая скидка: вместо 175 леев они платят 170. Однако – не у всех продавцов.

В некоторых магазинах цена литра масла достигает 39 леев.

Этот рост особенно ощущается в последние дни. Если проанализировать цены в конце февраля - начале марта, то очевидно, что менее чем за месяц этот товар стал дороже на 6 леев за литр.

В то же время некоторые магазины, которые объявили о скидках на масло, штурмуют люди, решившие запастись этим продуктом.

© Sputnik / Rodion Proca Цель - затариться впрок.

Последняя фотография была сделана в одном из супермаркетов Кишинева.

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