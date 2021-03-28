Народонаселение Молдовы: древнейшие времена

Какие народы жили на территории современной Молдовы тысячи лет назад, как сложилась их судьба и что о них известно сегодня?

Благодаря достижениям современной науки стали известны все основные гаплогруппы человека, разделение эволюционного пути Homo sapiens, заселение континентов, древние миграции человечества, приведшие к формированию современного населения Европы. Но остаются актуальными и часто требуют нового прочтения бесценные письменные источники, которые сберегло человечество. О них и пойдет сегодня речь применительно к народам, о которых сохранились такие сведения.

Киммерийцы

Поэт Гомер в стародавние времена указал, откуда можно было попасть в царство Аида (Аид был богом, братом Зевса и Посейдона), – это место, возможно, находилось где-то в устье реки Днестр.

John William Waterhouse (1891) Цирцея, предлагающая чашу Одиссею

Если быть точным, то Цирцея отправила по делам Одиссея в царство Аида, которое находилось в стране мужей киммерийских на берегах реки Океан.

Путешествие Одисся. Античная мозаика. Фрагмент

Гомер:

Ἡ δ᾽ ἐς πείραθ᾽ ἵκανε βαθυρρόου Ὠκεανοῖο.

ἔνθα δὲ Κιμμερίων ἀνδρῶν δῆμός τε πόλις τε,

Судно дошло до предела глубокой реки Океан

Там находится город народа мужей киммерийцев.

В гомеровских поэмах Океан — поток, текущий вокруг Земли. Черное море в представлениях древних греков было частью Океана. Между прочим, прибывший в страну киммерийцев Одиссей перво-наперво вызвал из царства Аида и прекрасной Персефоны душу прорицателя Тиресия, в имени которого мы читаем Тирес, то есть Днестр.

Океан с супругой Тетис. Античная мозаика в Зевгме (Турция). Фрагмент

Чародейка Цирцея, бывшая замужем за сарматского царя, внушала Одиссею:

Должен ты там вопросить Тиресия фивского душу, —

Старца слепого, провидца, которого ум сохранился.

Разум удержан ему Персефоной и мертвому.

Переплывешь наконец теченья реки Океана.

Берег там низкий увидишь, на нем Персефонина роща.

Согласно Геродоту, киммерийцы жили в свое время и на берегах Днестра, эта земля (в его время населенная скифами), издревле принадлежала киммерийцам.

Известный мир в представлении древних греков во времена Троянской войны

"С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что им делать пред лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своем, но победило предложение царей. Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков. Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя; цари же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе с народом. Ведь царям было понятно, какое великое счастье они изведали в родной земле и какие беды ожидают изгнанников, лишенных родины. Приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали между собой борьбу. Всех павших в братоубийственной войне народ киммерийский похоронил у реки Тираса (могилу царей там можно видеть и поныне). После этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной".

© Photo : Евгений Паскарь Полноводный Днестр

Таким образом, киммерийцев можно назвать первым известным народом, проживавшем на берегах Тираса-Днестра и запечатленном в древних письменных источниках, которыми мы сегодня располагаем. О его судьбе известно то, что с приходом скифов (сколотов) одна его часть переселилась в Азию, а другая, по мнению некоторых, ушла в Европу. Спорят до сих пор – то ли они германцы, то ли кельты, то ли готы, то ли сербы, как считал, например, историк В. Татищев.

Скифы – сколоты

Молдова, как уже отмечалось в одной из прошлых публикаций, считалась в античности частью исконной Скифии. О скифах написано много в античной литературе. Первым, кто упомянул скифов, был Гесиод. Подробности о них изложил Геродот. Сами себя скифы называли сколотами и вели свой род от Таргитая – сына бога Папея (аналог древнегреческого Зевса) и дочери Борисфена – сына бога Океана и его супруги богини Тетис. То есть по отцу и матери скиф Таргитай был богом.

У Таргитая было три сына: Липо, Арпо и Кола, у Геродота эти имена даны с персидским окончанием ксай, которое, как считают некоторые исследователи, означает правитель, царь – Липоксай, Арпоксай и Колаксай. В древнегреческом рассказе о происхождении скифов (сколотов) вместо Таргитая явился Геракл, вступивший в любовную связь с некой полудевой, полузмеей. От этой связи родились три сына: Агатирс, Гелон и Скиф. По жребию Агатирсу достались западные земли, за рекой Тиарант (современное название реки Олт в Румынии) которая была границей Скифии.

Таким образом, ясно, что Агатирсу соответствует Липоксай. Кстати, в Трансильвании, Молдове и Украине сохранились многочисленные топонимы с корнем "лип". Например, город Липова (Трансильвания), город Липканы, село Липовэц (Молдова), село Липовцы на реке Гнилая Липа – притоке Днестра в Украине и так далее. Они распространены, кроме упомянутых стран, в Болгарии, Сербии, Чехии, Германии, Польше, Белоруссии, России. Корень этого топонима, безусловно, древний, присутствует в славянских и германских языках. Сложно не увидеть связи между божественным Липоксаем и распространенными в европейском славяно-германском пространстве топонимами с корнем "лип". От Липоксая, как пишет Геродот, произошло племя авхаты.

Карта А. Ортелия, 1590 год Понт Эвксинский и народы, населяющие Причерноморье

Брат Агатирса (Липоксая) – Гелон – соответствует Арпоксаю. От Арпоксая произошел народ катиаров и траспиев.

Скифу соответствует Колаксай – младший брат Липоксая (Агатирса) и Арпоксая (Гелона). От Колаксая произошло племя паралатов.

Важно также отметить, что старинные греческие историки называли все северные народности общим именем скифов. Например, как утверждал Диодор Сицилийский, сарматов, чьей царицей была упомянутая ранее Цирцея, считали скифским племенем.

Все вместе эти племена назывались, как пишет Геродот, сколотами, то есть царскими. Кроме того, у вышеназванных племен было несколько названий, сопоставляя которые обнаруживается интересная картина.

Агатирсы – травсы – даки

Другое название агатирсов (также – агафирсы) – травсы. Чрезвычайно распространена теория, согласно которой агатирсы рассматриваются как предки гетов или даков. Эта гипотеза была выдвинута еще в XVIII веке П. Фрэрэ. В Энциклопедии античности Г. Виссова (Georg Wissowa, 1859–1931), опубликованной в 1890 году, сообщается, между прочим, что в римские времена народ травсы известен под национальным именем Δάκοι, то есть даки. Классический словарь английского лексикографа У. Смита уточняет, что для Геродота "агатирсы были тем же народом, что геты и даки". Автор эпической поэмы "Аргонавтика" Валерий Флакк в первом веке нашей эры называет их тирсагетами. По мнению лингвиста А. К. Шапошникова (ученик академика О. Н. Тубачева), травс, травсы – самоназвание предков славян.

Согласно некоторым современным реконструкциям травсы-агатирсы, о которых упоминал Геродот, жили между Днестром и Тиссой. Также они жили во Фракии, где были соседями племени бессов (иначе – веси). Кстати, именно в этой области Фракии сохранился топоним Мулдава – село с таким названием находится недалеко от Пловдива. Теснимые римскими легионами, они переселились на территорию античной Молдовы в первом веке до нашей эры. По мнению болгарского историка В. Ценова, народ, который мы знаем как визиготы, это союз фракийских племен веси и геты. Правильное их название весигеты или, как их называл Иордан, визиготы.

Дмитрий Кантемир предполагал, "что слово "Буджак" намекает на древнее название бессов, которое дали этой области древние географы и историки. Возможно, что от них происходит и наименование Бессарабия, что можно заключить из слов Овидия…

Матей Претор вместе с другими писателями полагает, что бастарны и бессы - это один и тот же народ; "Есть некоторые, - говорит он, - считающие, что бастарны — это тот же народ, что в древности были бессы и которые теперь называются бессарабы, то есть те, кто живут в Бессарабии".

Дионис

В стране бессов/веси во Фракии находилось прорицалище Диониса. Мы уже говорили о том, что деяния Диониса, вернее, его раннего мифологического прототипа относятся к Нижнему Днестру, где он жил, творил и умер.

© Photo : Евгений Паскарь Дионис и Сатир

В этой связи важно отметить, что, по мнению древнегреческого философа, основателя диалектики Гераклита, Дионис и Аид – один и тот же бог. Вспомним, куда отправила Одиссея царица сарматов, богиня и волшебница Цирцея. Кроме того, один из эпитетов Диониса – Океан (древние греки именовали его Огиг или Оген), а в реальном историческом контексте другое предполагаемое имя Диониса – Агатирс.

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