В Кишиневе перекроют оживленную улицу: как будет ходить общественный транспорт

На время проведения работ ряд маршрутов сократят, другие изменят, перенаправив автобусы и троллейбусы по другим магистралям.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В столице с 29 марта по 30 апреля будет перекрыто дорожное движение по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Виссариона Белинского и Алба-Юлия, за исключением полосы для общественного транспорта, движущегося в сторону улицы Алба-Юлия. Об этом сообщили в столичной примэрии.

Как отметили в ведомстве, ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

Так, в этот период движение общественного транспорта будет временно реорганизовано.

В случае с троллейбусами открывается дополнительный маршрут D (Балканское шоссе – Медуниверситет): ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским") – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – ул. Михай Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Ион Крянгэ – ул. Алба-Юлия. Количество единиц транспорта по этому маршруту будет определено в зависимости от числа пассажиров.

Также введены изменения в маршруты нескольких троллейбусов:

работа троллейбуса №27 приостанавливается; © Photo : Facebook / Iv Ceban В Кишиневе откроют движение по ранее закрытой улице

маршрут троллейбуса №1: в сторону сектора Ботаника – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусева – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №3: в сторону ул. Алба-Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским") – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту; © Sputnik / Mihai Caraus Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого 14

троллейбус №4: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским"), в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту;

троллейбус №21: сокращается от рынка "Дмитрий Кантемир" до ул. Бариера Скулень;

троллейбус №22: сокращается от рынка "Дмитрий Кантемир" до парка "Алунелул";

троллейбус №35: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

маршрут №11 сокращается до рынка "Унирий Принчипателор";

маршрут №26: в сторону ул. Алба Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусева – бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

маршруты №101 и №125: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

маршрут №103: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту; © Sputnik / Osmatesco Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами

маршрут №121: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулча – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

маршрут №124: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

маршрут №174: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Корнулуй – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Раду – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

маршруты №172 и №185: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.

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