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Ремонт дороги улица Ион Крянгэ.

В Кишиневе перекроют оживленную улицу: как будет ходить общественный транспорт

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210328/34158029/v-kishineve-na-mesyats-perekroyut-ulitsu-kak-budet-ezdit-obschestvennyy-transport.html

На время проведения работ ряд маршрутов сократят, другие изменят, перенаправив автобусы и троллейбусы по другим магистралям.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В столице с 29 марта по 30 апреля будет перекрыто дорожное движение по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Виссариона Белинского и Алба-Юлия, за исключением полосы для общественного транспорта, движущегося в сторону улицы Алба-Юлия. Об этом сообщили в столичной примэрии.

Как отметили в ведомстве, ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

Так, в этот период движение общественного транспорта будет временно реорганизовано.

В случае с троллейбусами открывается дополнительный маршрут D (Балканское шоссе – Медуниверситет): ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским") – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – ул. Михай Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Ион Крянгэ – ул. Алба-Юлия. Количество единиц транспорта по этому маршруту будет определено в зависимости от числа пассажиров.

Также введены изменения в маршруты нескольких троллейбусов:

  • работа троллейбуса №27 приостанавливается;
    Улица Сфатул Цэрий.
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
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  • маршрут троллейбуса №1: в сторону сектора Ботаника – бул. Штефан чел Маре – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Букурешть – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску, в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусева – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
  • троллейбус №3: в сторону ул. Алба-Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским") – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту;
    Evolutia troleibuselor
    © Sputnik / Mihai Caraus
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  • троллейбус №4: в сторону сектора Буюканы – ул. В. Лупу – ул. Т. Владимиреску (завод "Аским"), в сторону центра города – ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту;
  • троллейбус №21: сокращается от рынка "Дмитрий Кантемир" до ул. Бариера Скулень;
  • троллейбус №22: сокращается от рынка "Дмитрий Кантемир" до парка "Алунелул";
  • троллейбус №35: ул. Т. Владимиреску – ул. В. Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

  • маршрут №11 сокращается до рынка "Унирий Принчипателор";
  • маршрут №26: в сторону ул. Алба Юлия не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. Щусева – бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы: 

  • маршруты №101 и №125: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. И. Крянгэ – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
  • маршрут №103: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
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  • маршрут №121: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулча – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
  • маршрут №124: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. И. Пеливан – ул. В. Белинского – ул. И. Некулче – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
  • маршрут №174: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Корнулуй – ул. В. Лупу – ул. В. Белинского – ул. И. Раду – ул. Е. Кока – ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
  • маршруты №172 и №185: в сторону сектора Буюканы не меняется, в сторону центра города – ул. Алба-Юлия – ул. Конституции – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.

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