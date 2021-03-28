Cчета и квартиры: сколько зарабатывает и чем владеет генпрокурор Стояногло

В общей сложности у главы ведомства два объекта недвижимости, два автомобиля и три банковских счета.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло представил декларацию о доходах и имуществе на 2020 год.

Согласно документу, в прошлом году чиновник получил доход более 400 тысяч леев.

Стояногло задекларировал оклад, полученный от Генеральной прокуратуры – 412 492,65 лея, а также выплату от Государственного университета Молдовы – 3 005,60 лея.

Как следует из декларации, глава ведомства по надзору за соблюдением законности владеет приобретенным в 2016 году объектом недвижимости общей площадью 60 квадратных метров стоимостью 844 000 лея. В его собственности также приобретенная в 2003 году квартира общей площадью 161,3 квадратного метра стоимостью 942 047 леев.

В то же время семье Стояногло принадлежит автомобиль Mitsubishi Outlander 2005 года выпуска, приобретенный в 2007 году за 80 000 леев. Еще один автомобиль Hyundai Tucson, выпущенный и приобретенный в 2017 году, оценен в 350 000 леев.

У генпрокурора есть три депозита в Молдове и один за границей.

Стояногло об итогах года: прокуроры перестали заниматься вымогательством>>>

Так, в BC Moldova Agroindbank текущий счет составляет 19 500 леев, в BC Moldindconbank – 746 евро, в BC Mobiasbank – 3992 евро, а также в ABN AMRO/Maastricht Netherlands – 16 евро.

У его жены банковский счет на 1150 леев в BC Victoria Bank.

Генпокурор Стояногло также является членом Высшего совета безопасности, Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova