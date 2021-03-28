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Лестница.

Мало кто подозревал: где может таиться очаг заражения COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Эксперты считают, что маленькие и тесные пространства могут представлять большой риск инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Лифты представляют собой огромный риск заражения COVID-19. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор медицины, замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ. 

Лифт.
© Sputnik / Алексей Куденко
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По его мнению, людям следует избегать этих мест и лучше ходить по лестнице.

"В лифтах очень маленькое и закрытое пространство, и бывает, что туда заходит очень много людей. Как и в общественном транспорте, там тоже многие и часто не надевают защитную маску. Даже если люди находятся в этом помещении всего 30 секунд, риск заражения огромен", – отметил собеседник.

Гылкэ считает, что одним из логичных предложений было бы, чтобы учреждения, где есть лифты, временно отключали их. По мнению эксперта, в невысоких многоквартирных домах, до 5-6 этажей, это можно сделать, потому что людям будет не так тяжело добираться до своего жилья. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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