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Кошмар молдаван в Италии: что сейчас происходит на полуострове

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (331)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210328/34159550/koshmar-moldavan-v-italii-chto-seychas-proiskhodit-na-poluostrove.html

Апеннинская страна столкнулась с третьей волной пандемии COVID-19. С 15 марта в большинстве ее регионов снова ввели строгий карантин.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Третья волна пандемии в Италии обернулась введением "красного кода" COVID-опасности в большинстве регионов страны. Каково там приходится гражданам Молдовы, рассказала учитель Людмила Санду, несколько лет проживающая в городе Пезаро в регионе Марке. 

Карета скорой помощи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Она считает, что меры защиты, введенные властями, очень жесткие, но в то же время большинство людей понимают их необходимость.

"Практически вся Италия в "красной" зоне, мы не имеет права ездить между регионами. Выйти из дома можно только до магазина или аптеки. Чтобы отправиться на работу, нужно подготовить справку, разрешающую это сделать", – рассказала наша соотечественница в эфире радиостудии Sputnik Молдова. 

По ее словам, вначале люди сильно запаниковали и испугались, когда впервые объявили карантин. Но спустя год пандемии COVID-19 все стали относится к этому иначе. 

"Мне кажется, что я живу в чужом городе. Мы видим только по несколько движущихся машин. Многие люди потеряли работу. У нас нет права сходить куда-то отдохнуть. Конечно, пандемия научила нас ценить то, что мы имеем, любить ближнего, уважать все, что нас окружает", – добавила Санду.
© Sputnik / Osmatesco
Людмила Санду.

Согласно последним данным, в Италии зарегистрировано более 3 280 000 случаев COVID-19 и около 103 000 смертей от этого заболевания.

Ранее итальянские власти приняли решение ввести "красный код" COVID-опасности в Калабрии, Тоскане и Валле д'Аоста. Они пополнили список, в который ранее вошли другие семь регионов и автономная провинция Тренто, где уже некоторое время введен жесткий карантин. 

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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При этом школы в стране открываются даже в "красных" зонах: за парту вернутся ученики до шестого класса, а в "оранжевых" выйдут учиться дети до восьмого класса и 50% старшеклассников.

Путешествовать между регионами нельзя до 30 апреля. Рестораны, театры, бассейны, тренажерные залы и кинотеатры также остаются закрытыми.

Таким образом, на Апеннинском полуострове более не осталось "желтых" зон опасности, лишь "красные" и "оранжевые" с самыми жесткими запретами.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (331)

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