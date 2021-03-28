Молдавских школьников ждут еще одни каникулы весной: когда они начнутся

Власти решили, что перерыв в учебе продлится десять дней, но этот срок моет быть увеличен в зависимости от эпидемической ситуации.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Весной у молдавских школьников снова будут каникулы. Они приурочены к Пасхе и продлятся с 1 по 10 мая.

Рассматривают ли увеличение этого срока в зависимости от эпидемической ситуации в стране, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор медицины, замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ.

"Продление весенних каникул для учащихся было бы вариантом для нас, но мы должны помнить, что за последний год процесс обучения сильно пострадал из-за пандемии. А еще старшеклассникам предстоят экзамены, а это огромная ответственность для системы образования. Прежде всего в школах должна быть обеспечена безопасность", – заявил спикер.

Он не уверен, нужно ли вводить дополнительно каникулы, поскольку их и так было много, и если подумать еще о пасхальных, то окажется, что не остается времени завершить школьную программу и подготовку к экзаменам.

По словам собеседника, в случае онлайн-образования общество разделилось на два лагеря: те, кто за, и те, кто против.

Гылкэ уточнил, что многие решения касательно образования принимаются по образцу других государств.

"С помощью моделей и практик других стран доказано, что онлайн-образование является очень эффективным механизмом предотвращения заражения COVID-19 для всех: детей, учителей и родителей. В частности, особенно учителя в Кишиневе подвергаются опасности заражения", – подчеркнул специалист.

Ранее в соседней Румынии власти решили продлить каникулы еще на две недели. Теперь дети пойдут в школу только 4 мая.

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