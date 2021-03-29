В Приднестровье начинается вакцинация против COVID-19

Регион располагает препаратами от коронавируса уже более трех недель, однако решение о начале иммунизации населения было принято только недавно.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Приднестровье с понедельника начинается вакцинация населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер региона Вадим Красносельский.

Он уточнил, что применение AstraZeneca на левом берегу Днестра было одобрено главным санитарным врачом, который ссылается на мнение международных экспертов (в том числе представителей ВОЗ).

Эта вакцина поступила в Приднестровье по линии COVAX, в рамках этой программы часть полученной Кишиневом вакцины была передана медикам Левобережья. Кроме того, скоро в Тирасполь поступит и партия вакцины Pfizer из Молдовы, выделенной по линии ВОЗ.

Красносельский также заявил, что переговоры о поставках в Приднестровье вакцины "Спутник V" продолжаются, и обвинил Кишинев в возведении искусственных бюрократических препон.

"Переговоры с российскими коллегами продолжаются. Есть серьезные трудности с молдавскими "коллегами", если их так можно в данных обстоятельствах назвать. Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье", – написал он.

Как известно, препарат AstraZeneca прибыл на левый берег еще в начале марта. С тех пор в очередь на иммунизацию записалось порядка 5 тысяч медработников. Всего на складах в Приднестровье есть порядка 2400 доз вакцины.

Кампания применения сывороток от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений, сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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