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Вакцина AstraZeneca.

В Приднестровье начинается вакцинация против COVID-19

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (334)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210329/34164592/v-pridnestrove-nachinaetsya-vaktsinatsiya-protiv-covid-19.html

Регион располагает препаратами от коронавируса уже более трех недель, однако решение о начале иммунизации населения было принято только недавно.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Приднестровье с понедельника начинается вакцинация населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер региона Вадим Красносельский.

Вакцина AstraZeneca.
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
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Он уточнил, что применение AstraZeneca на левом берегу Днестра было одобрено главным санитарным врачом, который ссылается на мнение международных экспертов (в том числе представителей ВОЗ).

Эта вакцина поступила в Приднестровье по линии COVAX, в рамках этой программы часть полученной Кишиневом вакцины была передана медикам Левобережья. Кроме того, скоро в Тирасполь поступит и партия вакцины Pfizer из Молдовы, выделенной по линии ВОЗ.

Красносельский также заявил, что переговоры о поставках в Приднестровье вакцины "Спутник V" продолжаются, и обвинил Кишинев в возведении искусственных бюрократических препон. 

"Переговоры с российскими коллегами продолжаются. Есть серьезные трудности с молдавскими "коллегами", если их так можно в данных обстоятельствах назвать. Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье", – написал он.

Вакцина Sputnik V
© Sputnik / Vladislav Vodnev
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Как известно, препарат AstraZeneca прибыл на левый берег еще в начале марта. С тех пор в очередь на иммунизацию записалось порядка 5 тысяч медработников. Всего на складах в Приднестровье есть порядка 2400 доз вакцины. 

Кампания применения сывороток от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений, сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (334)

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