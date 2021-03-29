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В Приднестровье сменили одного из руководителей COVID-госпиталя: в чем причина

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210329/34166497/v-pridnestrove-smenili-odnogo-iz-rukovoditeley-covid-gospitalya-v-chem-prichina.html

Временно исполняющим обязанности руководителя медицинского учреждения станет замглавы Минздрава Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. В течение двух недель обязанности главврача COVID-госпиталя, открытого на базе профилактория "Тиротекс", будет исполнять заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов. О решении сменить руководителя в своем телеграм-канале написал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он проинформировал, что в пятницу, 26 марта, по его поручению провели проверки во всех учреждениях сети инфекционных стационаров региона.

"Общий вывод: в большинстве своем работа организована на хорошем уровне, серьезные претензии пациентов единичны. Единственный проблемный объект – филиал госпиталя на базе профилактория "Тиротекс". Принял решение о смене руководителя", - отметил он.

Вакцина AstraZeneca.
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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За две недели исполняющему обязанности руководителя этого COVID-центра предстоит определиться с кандидатурой главного врача и подготовить его к работе.

Профилакторий "Тиротекс" из подчинения госпиталю ветеранов переходит в подведомство Республиканской клинической больницы.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (341)

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Теги:
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