В Приднестровье сменили одного из руководителей COVID-госпиталя: в чем причина

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. В течение двух недель обязанности главврача COVID-госпиталя, открытого на базе профилактория "Тиротекс", будет исполнять заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов. О решении сменить руководителя в своем телеграм-канале написал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он проинформировал, что в пятницу, 26 марта, по его поручению провели проверки во всех учреждениях сети инфекционных стационаров региона.

"Общий вывод: в большинстве своем работа организована на хорошем уровне, серьезные претензии пациентов единичны. Единственный проблемный объект – филиал госпиталя на базе профилактория "Тиротекс". Принял решение о смене руководителя", - отметил он.

За две недели исполняющему обязанности руководителя этого COVID-центра предстоит определиться с кандидатурой главного врача и подготовить его к работе.

Профилакторий "Тиротекс" из подчинения госпиталю ветеранов переходит в подведомство Республиканской клинической больницы.

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