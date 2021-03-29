В Кишиневе появилась "зеленая линия COVID-19": по какому номеру звонить

Теперь жители Кишинева по единому номеру могут получить любую интересующую их информацию о COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В Кишиневе запустили телефонную зеленую линию для оказания медицинской помощи COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Позвонить нужно по номеру 0800-00080, звонок бесплатный, с понедельника по воскресенье с 8.00 до 17.00, чтобы задать вопросы, связанные с заболеванием COVID-19.

"Наша цель - повысить эффективность коммуникации в условиях пандемии и предоставить жителям Кишинева информационную поддержку по вопросам здравоохранения в подтвержденных случаях или в случае подозрения на заражение COVID-19", - уточнил Чебан.

По его словам, очень важно, чтобы люди имели возможность общаться со специалистами, получать ответы на вопросы, так как семейные врачи в этот период физически не могут отвечать на телефонные звонки.

"Попросил, чтобы семейные врачи проинформировали пациентов с легкими формами коронавируса, которые лечатся дома, о том, как они могут получить доступ к муниципальной системе мониторинга, чтобы указать в приложении имеющиеся у них симптомы", - добавил градоначальник.

Он уточнил, что речь идет о Реестре COVID-19 на платформа JIRA, где пациенты 3 раза в день отвечают на вопросы.

Там, как рассказал Чебан, информация систематизируется семейным врачом, а в случае изменений врач перезванивает пациенту. Эту же систему использует и сам примар, пока борется с инфекцией.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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