Примар Теленешт забыл про пандемию: устроил многолюдный праздник в ресторане

КИШИНЕВ, 29 мар – Spuntik. Примар райцентра Теленешты Вадим Лелик организовал праздник в одном из ресторанов города по случаю дня рождения своей жены. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь районного инспектората полиции Елена Бэетрэу.

По ее словам, градоначальнику выпишут штраф.

Как известно, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в стране запрещено проведение массовых мероприятий: свадеб, дней рождения, крестин. Также не рекомендуется проводить посиделки в кругу семьи с большим количеством человек. Однако этот запрет был проигнорирован примаром Теленешт.

Как уточнила собеседница, в тот вечер проводились проверки в населенном пункте, дежурные экипажи следили в том числе и за соблюдением всех ограничений, введенных в пандемию COVID-19. Вскоре в полицию поступило сообщение, что в одном из ресторанов проходит большая вечеринка.

"Правоохранители выехали на место происшествия. Они зафиксировали нарушение. И примар, и администрация заведения будут оштрафованы. Пока неизвестно, сколько всего человек было на празднике", – уточнила Бэетрэу.

Пост с обвинениями коллеги опубликовал на своей на странице другой примар - Ион Попа из села Негурень. Он сообщил не только о большом массовом праздновании, но также добавил, что Вадим Лелик прибыл в ресторан на служебной машине. А на вечеринке присутствовали другие сотрудники примэрии, в том числе глава Управления образования Теленешт Алина Паскару.

"Что поделать, день рождения жены мэра находится в списке приоритетов примэрии и жителей Теленешт. Такие действия недопустимы, особенно со стороны лиц, которые в силу выполняемых ими функций обязаны контролировать такое", – добавил Попа.

Корреспондент Sputnik связался с самим Вадимом Леликом, чтобы он прокомментировал случившееся. Тот попросил позвонить ему позже, сославшись на занятость. Затем он на звонки не ответил.

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