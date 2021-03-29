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Вадим Лелик.

Примар Теленешт забыл про пандемию: устроил многолюдный праздник в ресторане

© Photo : Facebook / Vadim Lelic
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210329/34169036/primar-telenesht-zabyl-pro-pandemiyu-chto-on-sdelal-v-odnom-iz-zavedeniy.html

Вопиющий случай несоблюдения введенных властями ограничительных мер произошел в одном из молдавских сел. Среди нарушителей – представители местной власти.

КИШИНЕВ, 29 мар – Spuntik. Примар райцентра Теленешты Вадим Лелик организовал праздник в одном из ресторанов города по случаю дня рождения своей жены. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь районного инспектората полиции Елена Бэетрэу.

Медработник
© Sputnik / Ilya Pitalev
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По ее словам, градоначальнику выпишут штраф. 

Как известно, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в стране запрещено проведение массовых мероприятий: свадеб, дней рождения, крестин. Также не рекомендуется проводить посиделки в кругу семьи с большим количеством человек. Однако этот запрет был проигнорирован примаром Теленешт. 

Как уточнила собеседница, в тот вечер проводились проверки в населенном пункте, дежурные экипажи следили в том числе и за соблюдением всех ограничений, введенных в пандемию COVID-19. Вскоре в полицию поступило сообщение, что в одном из ресторанов проходит большая вечеринка.  

"Правоохранители выехали на место происшествия. Они зафиксировали нарушение. И примар, и администрация заведения будут оштрафованы. Пока неизвестно, сколько всего человек было на празднике", – уточнила Бэетрэу. 

Пост с обвинениями коллеги опубликовал на своей на странице другой примар - Ион Попа из села Негурень. Он сообщил не только о большом массовом праздновании, но также добавил, что Вадим Лелик прибыл в ресторан на служебной машине. А на вечеринке присутствовали другие сотрудники примэрии, в том числе глава Управления образования Теленешт Алина Паскару. 

"Что поделать, день рождения жены мэра находится в списке приоритетов примэрии и жителей Теленешт. Такие действия недопустимы, особенно со стороны лиц, которые в силу выполняемых ими функций обязаны контролировать такое", – добавил Попа.

Корреспондент Sputnik связался с самим Вадимом Леликом, чтобы он прокомментировал случившееся. Тот попросил позвонить ему позже, сославшись на занятость. Затем он на звонки не ответил.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (347)

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