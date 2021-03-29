Умер последний в Молдове участник Парада Победы 1945 года в Москве

Мы дружили крепкой, искренней, солдатской дружбой, которая стирает грани между людьми. Я видел в нем живую легенду, образец и пример для подражания, не переставал удивляться его скромности и жизнелюбию.

Таким он останется в моей памяти и в памяти десятков людей, которым посчастливилось знать этого замечательного человека.

Я не стану описывать боевой и трудовой путь гвардии полковника Войцеховича. Его невероятно богатую военную биографию неоднократно публиковали и рассказывали мои более талантливые коллеги, она вошла во многие сборники и антологии, посвященные истории Великой Отечественной войны.

То, о чем я хотел бы рассказать, больше походит на штрихи к портрету солдата, педагога и человека.

© Photo : Алексей Петрович Гвардии капитан Войцехович. 1945 год

Мы познакомились почти два десятилетия назад на одном из мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Будучи школьником, я стал интересоваться историей Великой Отечественной войны, делал первые шаги в изучении фалеристики. На торжественном вечере в Бюро межэтнических отношений мое внимание привлек седой мужчина в костюме стального цвета. Его обступили полукругом боевые товарищи в солидных офицерских званиях, а он что-то оживленно им рассказывал. Когда строй слушателей расступился, я ахнул, увидев кольчугу орденов и медалей на груди у ветерана. Он заметил мое искреннее удивление и подозвал подойти поближе. Так я познакомился с легендарным Владимиром Викторовичем Войцеховичем.

© Photo : Алексей Петрович У памятника командующему ВДВ Василию Маргелову. В годы войны В.Войцехович служил под его командованием

Кстати, спустя десятилетие, когда Министерство обороны Российской Федерации запустило проект по оцифровке архивов времен Великой Отечественной войны, я раздобыл копии наградных листов на командира минометной роты 144-го гвардейского полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитана Войцеховича. Так старый солдат впервые после окончания войны узнал, за какие заслуги командование отмечало его боевыми наградами.

© Photo : Алексей Петрович Сводный полк 2-го Украинского фронта. 5-й по счету - Владимир Войцехович

Есть на карте Молдовы село Кошница, раскинувшееся на живописном берегу Днестра. Весной и летом 1944-го года здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь капитан Войцехович получил очередное тяжелое ранение, освобождая молдавскую землю. Когда в 2012 году поисковики пригласили его принять участие в церемонии захоронения солдат, обнаруженных на Кошницком плацдарме в ходе поисковых экспедиций,

Владимир Викторович, превозмогая болезнь, нашел в себе силы приехать и проститься с боевыми товарищами. Он не умел отказывать людям, особенно если дело касалось памяти о Великой Отечественной войне.

Ему довелось хлебнуть военного лиха с избытком, пройдя долгий путь отступления, героической обороны и освобождения родной страны и народов Европы.

© Photo : Алексей Петрович Гвардии полковник Войцехович

Владимир Викторович, несмотря на свои немалые регалии и звания, всю жизнь оставался невероятно скромным человеком.

Он мог просить за других, но никогда не просил о себе. Единственный раз он обратился с просьбой к Чрезвычайному и Полномочному Послу России Фариту Мухаметшину не снимать его кандидатуру для участия в Параде Победы, приуроченном к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.

Дело в том, что за несколько месяцев до этого у Владимира Викторовича открылось тяжелое фронтовое ранение. Тогда усилиями врачей жизнь старого солдата удалось спасти, но никакой речи о том, чтобы отправляться в дальнюю дорогу с незажившей раной, не могло и быть. Здравый смысл и рекомендации врачей были неумолимы. Однако Владимир Викторович так усердно старался выполнить назначения медиков, так стремился увидеть Красную площадь, по которой ему посчастливилось пройти в июне 1945-го, что болезнь отступила. Участие в параде и те светлые эмоции продлили его жизнь.

© Photo : Алексей Петрович Здесь раньше вставала земля на дыбы...На Варницком плацдарме. Июнь 2016 года

Более полувека профессор Войцехович отдал педагогическому труду. Среди его учеников – президенты, министры, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий. С болью в сердце он наблюдал, как на его глазах рушится аграрная основа Республики Молдова, как пустеют поля и страну покидают молодые и талантливые люди. Он тяжело переживал развал Советского Союза, считая Беловежское соглашение предательством.

От имени всех солдат непобежденной страны Владимир Войцехович на одном из торжественных приемов в Кремле высказал свое негодование первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Последний был вынужден покинуть застолье, не найдя аргументов для спора.

Выйдя в отставку и на пенсию, Владимир Викторович продолжал оставаться верным своим идеалам и принципам, ни разу не поступившись ими.

© Photo : Алексей Петрович Он не умел отказывать. Многочисленные интервью для ТВ и газет останутся для потомков

Однажды я задал ему вопрос: какое мужество проявлять сложнее - военное, на поле боя - или гражданское, в повседневной жизни?

Владимир Викторович ответил словами из романа Николая Островского "Как закалялась сталь": "Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Он прожил свою жизнь достойно, не щадя себя на поле брани и в мирном труде. Гвардии полковник Владимир Войцехович оставил о себе добрую и честную память.

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