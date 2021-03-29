Умер последний в Молдове участник Парада Победы 1945 года в Москве

Мы дружили крепкой, искренней, солдатской дружбой, которая стирает грани между людьми. Я видел в нем живую легенду, образец и пример для подражания, не переставал удивляться его скромности и жизнелюбию.
Таким он останется в моей памяти и в памяти десятков людей, которым посчастливилось знать этого замечательного человека.
Я не стану описывать боевой и трудовой путь гвардии полковника Войцеховича. Его невероятно богатую военную биографию неоднократно публиковали и рассказывали мои более талантливые коллеги, она вошла во многие сборники и антологии, посвященные истории Великой Отечественной войны.
То, о чем я хотел бы рассказать, больше походит на штрихи к портрету солдата, педагога и человека.
Мы познакомились почти два десятилетия назад на одном из мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Будучи школьником, я стал интересоваться историей Великой Отечественной войны, делал первые шаги в изучении фалеристики. На торжественном вечере в Бюро межэтнических отношений мое внимание привлек седой мужчина в костюме стального цвета. Его обступили полукругом боевые товарищи в солидных офицерских званиях, а он что-то оживленно им рассказывал. Когда строй слушателей расступился, я ахнул, увидев кольчугу орденов и медалей на груди у ветерана. Он заметил мое искреннее удивление и подозвал подойти поближе. Так я познакомился с легендарным Владимиром Викторовичем Войцеховичем.
Кстати, спустя десятилетие, когда Министерство обороны Российской Федерации запустило проект по оцифровке архивов времен Великой Отечественной войны, я раздобыл копии наградных листов на командира минометной роты 144-го гвардейского полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитана Войцеховича. Так старый солдат впервые после окончания войны узнал, за какие заслуги командование отмечало его боевыми наградами.
Есть на карте Молдовы село Кошница, раскинувшееся на живописном берегу Днестра. Весной и летом 1944-го года здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь капитан Войцехович получил очередное тяжелое ранение, освобождая молдавскую землю. Когда в 2012 году поисковики пригласили его принять участие в церемонии захоронения солдат, обнаруженных на Кошницком плацдарме в ходе поисковых экспедиций,
Владимир Викторович, превозмогая болезнь, нашел в себе силы приехать и проститься с боевыми товарищами. Он не умел отказывать людям, особенно если дело касалось памяти о Великой Отечественной войне.
Ему довелось хлебнуть военного лиха с избытком, пройдя долгий путь отступления, героической обороны и освобождения родной страны и народов Европы.
Владимир Викторович, несмотря на свои немалые регалии и звания, всю жизнь оставался невероятно скромным человеком.
Он мог просить за других, но никогда не просил о себе. Единственный раз он обратился с просьбой к Чрезвычайному и Полномочному Послу России Фариту Мухаметшину не снимать его кандидатуру для участия в Параде Победы, приуроченном к 70-летию окончания Великой Отечественной войны.
Дело в том, что за несколько месяцев до этого у Владимира Викторовича открылось тяжелое фронтовое ранение. Тогда усилиями врачей жизнь старого солдата удалось спасти, но никакой речи о том, чтобы отправляться в дальнюю дорогу с незажившей раной, не могло и быть. Здравый смысл и рекомендации врачей были неумолимы. Однако Владимир Викторович так усердно старался выполнить назначения медиков, так стремился увидеть Красную площадь, по которой ему посчастливилось пройти в июне 1945-го, что болезнь отступила. Участие в параде и те светлые эмоции продлили его жизнь.
Более полувека профессор Войцехович отдал педагогическому труду. Среди его учеников – президенты, министры, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий. С болью в сердце он наблюдал, как на его глазах рушится аграрная основа Республики Молдова, как пустеют поля и страну покидают молодые и талантливые люди. Он тяжело переживал развал Советского Союза, считая Беловежское соглашение предательством.
От имени всех солдат непобежденной страны Владимир Войцехович на одном из торжественных приемов в Кремле высказал свое негодование первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Последний был вынужден покинуть застолье, не найдя аргументов для спора.
Выйдя в отставку и на пенсию, Владимир Викторович продолжал оставаться верным своим идеалам и принципам, ни разу не поступившись ими.
Однажды я задал ему вопрос: какое мужество проявлять сложнее - военное, на поле боя - или гражданское, в повседневной жизни?
Владимир Викторович ответил словами из романа Николая Островского "Как закалялась сталь": "Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
Он прожил свою жизнь достойно, не щадя себя на поле брани и в мирном труде. Гвардии полковник Владимир Войцехович оставил о себе добрую и честную память.
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