Генпрокуратура: с политическими делами и давлением на бизнес покончено

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В 2020 году Генеральная прокуратура сосредоточилась на исправлении ошибок и злоупотреблений, допущенных прошлым руководством в отношении людей, которые выступали против олигархической системы. Прекратились массовые нарушения прав человека, политические дела, преследование политических оппонентов и бизнеса, сообщается в заявлении ГП, посвященном итогам работы ведомства в прошлом году.

"Правоохранительные органы перестали устраивать ежедневные шоу в масках и с наручниками, позировать перед камерами, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией и организованной преступностью", — говорится в заявлении.

На протяжении всего года прокуратура разбиралась с уголовными делами в отношении лиц, которые в течение многих лет подвергались незаконному преследованию. В то же время прокуроры активизировали расследование резонансных дел, в которых не было прогресса на протяжении долгого времени.

Генпрокуратура подчеркнула, что 2020-й стал первым годом, когда ни один представитель бизнес-среды не был задержан или арестован неправомерно. В то же время в прошлые годы десятки предпринимателей были незаконно лишены свободы.

Согласно статистике ведомства, в 2020 году расследовалось 47 случаев пыток и других видов жестокого обращения — против 86 случаев, зарегистрированных в 2019 году. Заметно сократилось число задержанных по сравнению с 2019 годом (соответственно, 2694 против 2956) и заключенных (1174 против 1403).

Уменьшилось и количество специальных мероприятий, в том числе перехвата или записи сообщений и изображений — 2260 случаев против 2812 в предыдущем году. Визуальное отслеживание применялось 528 раз (в 2019-м - 622 раза).

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Вместе с тем резко выросло число дел, завершенных и переданных в суд, — 13 в 2020 году против трех в 2019 году.

Руководство Генпрокуратуры продолжит контролировать деятельность органов уголовного преследования и прокуроров в обеспечении законности и соблюдения уголовного законодательства, сообщает ведомство. В свою очередь, это приведет к сокращению рисков осуждения Молдовы в Европейском суде по правам человека.

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