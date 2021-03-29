Чебан - о вакцинации педагогов и новых возможностях для проведения анализов

В первую очередь городской глава озабочен тем, чтобы благодаря иммунизации разорвать цепь заболеваний среди учителей.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан намерен обратиться в Минздрав с просьбой помочь столице с вакцинами для учителей. По его словам, муниципальное Управление образования, молодежи и спорта подготовило списки педагогов школ и детских садов, желающих получить вакцину.

"Мы ищем решение вопроса по добровольной вакцинации педагогов в Кишиневе для безопасности их здоровья и для возможности физического возвращения учеников в классы. Надеюсь, мы разорвем цепь заболеваний среди учителей", – отметил он в своем посте в соцсети.

Как сообщил градоначальник, продлен график работы территориальных медицинских ассоциаций муниципия Кишинева, включая кабинеты радиологии и клинические лаборатории.

"В настоящее время в Кишиневе функционирует 10 отдельных радиологических клиник, для того чтобы увеличить доступ людей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом COVID-19 к важным исследованиям, в том числе в праздничные дни", – отметил он.

В то же время люди с подозрением на COVID-19 проходят экспресс-тесты у семейного врача. Мера предпринята для более быстрого выявления пациентов с COVID-19 и предотвращения ухудшения их здоровья.

Примар также обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры защиты от COVID-19 в парках, торговых центрах, общественном транспорте, а также церквях.

Полиция будет следить за ситуацией и штрафовать тех, кто пренебрегает мерами, рекомендованными властями.

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