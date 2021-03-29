Врачи предупреждают о возможной вспышке опасной болезни в Молдове

Когда пандемия COVID-19 в Молдове сойдет на нет, страна рискует оказаться перед угрозой вспышки туберкулеза. Своими опасениями с журналистами Sputnik поделилась координатор Национальной программы по борьбе с туберкулезом Валентина Вилк.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Пандемия COVID-19 из-за установленных ограничений и карантина затрудняет выявление новых случаев туберкулеза.

По официальным данным, число новых и рецидивирующих случаев туберкулеза в 2020 году снизилось на десятки процентов по сравнению с 2019 годом. Однако это недостоверная картина реального масштаба заболеваемости и у медиков нет причин для радости, рассказала координатор Национальной программы по борьбе с туберкулезом Валентина Вилк в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Mihai Caraus Валентина Вилк

К завершению пандемии COVID-19 число число новых случаев туберкулеза в республике может вырасти примерно на 26%, поделилась прогнозами Валентина Вилк.

В 2020 году в Молдове туберкулез был диагностирован более чем у 2000 человек, свыше 200 скончались от этого заболевания. При этом около 15% больных страдают устойчивыми к медикаментозному лечению формами туберкулеза.

В целом количество заболевших снизилось в предыдущие годы на 8-10%, и ситуация считалась контролируемой. Смертность от туберкулеза также снижалась.

"Поскольку мы находимся в условиях пандемии, количество случаев заболевания и рецидивов снизилось почти на 39% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Я думаю, что впервые в истории мы недовольны тем, что случаи туберкулеза снизились. С карантином, ограничениями, которые были в селах, мы просто не выявили всех случаев заболевания", – сказала Вилк.

По ее подсчетам, в 2020-м не было диагностировано около 25-30% случаев туберкулеза.

"Опасность туберкулеза в том, что, если мы не обнаружим его вовремя, вылечить его будет намного сложнее", – отметила специалист.

"Сейчас складывается тревожная ситуация. Мы понимаем, что число заболеваний мало, но туберкулезная инфекция в обществе все равно остается. Поэтому радоваться нам нечему", – добавила Вилк.

В настоящее время ответственные лица разрабатывают Национальную программу борьбы с туберкулезом на 2021-2025 годы. За минувшие 2-3 недели в рамках этой программы было проведено несколько встреч, в том числе с представителями местных публичных властей, с целью повышения осведомленности населения о рисках болезни.

"Туберкулез – проблема не только медицинская, но и социальная", – уточнила Вилк. Она не любит говорить, что туберкулез поражает в основном социально уязвимые слои населения или что это "болезнь бедности", потому что, по сути, она не выбирает.

Эксперт также отметила, что "стресс, который поразил общество из-за пандемии", также может стать фактором, который даст импульс росту статистики туберкулеза.

Эксперт также рассказала, что в Молдове существует видеосистема для дистанционного наблюдения за больными туберкулезом – VOT (video observed treatment).

В целом же лечение туберкулеза, вызванного лекарственно чувствительными микобактериями, длится 6-8 месяцев, а устойчивого – до двух лет. В этом случае пациент принимает в день 11-12 таблеток, уничтожающих палочку Коха, в дополнение к тем, которые облегчают возможные побочные эффекты.

В Республике Молдова лечение туберкулеза является бесплатным и ведется за счет государственных средств и источников, предоставляемых партнерами по развитию.

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