"Живой, все хорошо": первые вакцинированные в Приднестровье

В Тирасполе стартовала кампания вакцинации от COVID. Первые десять прививок получили медики и работники столичного госпиталя. В репортаже Sputnik Молдова – все детали приднестровской иммунизации.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вакцинация в Приднестровье стартовала ровно в полдень. Работники "красной зоны" сделали перерыв на иммунизацию. Пока лаборанты распаковывали "антиковидный" чемоданчик с англо-шведской AstraZeneca, в коридоре шутили первые герои вакцинации.

"Записали меня вторым, значит, вторым иду. Хотя мне вообще без разницы – вторым или десятым. Главное - сделать прививку", – с позитивом готовился к процедуре заместитель главврача Республиканской клинической больницы Геннадий Грибенчиков.

© Sputnik / Sorokopud Julia Вакцина AstraZeneca в боксе для переноски

Он в лабораторию пришел прямо с "передовой". Войну с COVID заместитель главврача РКБ по хирургии ведет уже год. Его дежурство в экстремальном режиме прерывалось только раз – по случаю больничного.

"Сама болезнь развивается, по крайней мере, для меня как специалиста, по своим непонятным законам. Ощущения, которые испытывает человек, – это прежде всего нехватка воздуха, одышка и общая интоксикация. Все это вызывает какое-то внутреннее чувство страха. Не только за себя. Но и за близких. Поэтому предупредить эту болезнь – наша основная задача", – говорит Грибенчиков.

© Sputnik / Sorokopud Julia Геннадий Грибенчиков

В очереди за вакциной доктор откровенничает, как полгода назад переболел "короной", и высказывает опасения: со временем у него все меньше антител. Вывод для эндоскописта-хирурга очевиден – все риски исключить.

"Учитывая динамику распространения инфекции и модификацию вируса, вакцинация – необходимая реальность сегодняшнего дня. Я для себя и для своей семьи решил, что первая доступная в Приднестровье вакцина подойдет", – подчеркнул доктор.

© Sputnik / Sorokopud Julia Медицинская карта

Перед процедурой – стандартный опрос терапевта. Патологий нет. Аллергии нет. Значит, даем на вакцинацию добро. Первый шаг к коллективной иммунизации делает главврач Республиканской клинической больницы Игорь Тостановский.

Герой в белом халате – один из первых врачей-добровольцев в Приднестровье. Коллеги в шутку называют его своим играющим тренером, который начинает работу с ковид-госпиталя и уходит домой затемно после посещения тяжелобольных пациентов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Хирург Геннадий Грибенчиков

"Вот поэтому мы одними из первых вакцинируемся. С одной стороны – чтобы сохранить здоровье свое и пациентов. С другой – чтобы показать, что вакцинация действительно необходима", – подчеркнул Грибенчиков.

Сегодня в Приднестровье вскрыли один флакон вакцины. 10 доз для врачей бесстрашного десятка. Второй этап вакцинации их ждет через 8 недель. Следующие списки добровольцев уже формируются. 900 доз препарата AstraZeneca распределили в 11 прививочных пунктах. Всего в регион доставлено 1810 доз этой вакцины. 5 апреля прибудет Pfizer. По российскому "Спутник V" переговоры еще ведутся. Между тем первые вакцинированные делятся ощущениями.

"Ну мы же не первый раз в жизни прививаемся! Самые обычные ощущения. После может быть местная какая-то боль и несколько дней температура, но это все можно пережить. Я ждала начала вакцинации. Считаю, что это единственный шанс приостановить вспышку пандемии. Сомнений нет – я за вакцинацию", – отметила заведующая инфекционным отделением РКБ Емилия Тиешану.

Несмотря на ажиотаж со стороны прессы, процедура проходит в обычном режиме. Прививка в плечо и внимательное наблюдение первые 15 минут. Впрочем, пионер приднестровской вакцинации Тостановский отсиживаться не стал. Некогда.

© Sputnik / Sorokopud Julia Вакцинация против коронавируса

"Живой. Все хорошо. Надо идти работать. Надеюсь, что не заболею!" – прокомментировал глава РКБ, убегая на свою благородную службу – лечить людей.

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