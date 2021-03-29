Мику, Жека и Зеленый: какова судьба банд, державших в страхе Молдову

Читайте в обзоре Sputnik Молдова о самых громких преступлениях, которые произошли в республике в шальных девяностых.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. От воров в законе, заказных и серийных убийств до краж, совершенных из-за бедности: Молдова – одна из тех стран постсоветского пространства, что провозглашает европейские устремления, но отстает в борьбе с преступностью. Обозреватель Sputnik Молдова собрал ретроспективу самых тяжких преступлений, совершенных в стране в 1990-е годы.

После развала СССР и провозглашения независимости Республики Молдова полицейские и прокуроры столкнулись с новой проблемой – необходимости реструктуризации своих подразделений. За короткое время они поняли, что нехватка дотаций становится все более серьезной, а преступность растет день ото дня.

90-е и группировка Мику

По данным правоохранительных органов, в период с 1990 по 2000 годы на территории Молдовы процветали преступные группировки, возглавляемые так называемыми ворами в законе. Такой титул присваивали лидерам преступных группировок, но далеко не всем эта "коронация" принесла пользу. Такой человек должен был иметь авторитет среди преступного мира на международном уровне. После избрания его миссия заключалась в урегулировании конфликтов между группировками, а также в сборе средств для "общака".

Уголовный кодекс Молдовы не предусматривает наказания за этот "титул". Но рано или поздно те, кого называли ворами в законе, попадали в тюрьмы за совершенные преступления, другие же были убиты в результате сведения счетов.

Такая участь постигла Петру Гылкэ по прозвищу Мику, которого оперативники считают самым опасным и первым вором в законе в Молдове. Кстати, сам он этот титул за собой не признал.

Его задержали в 2001 году по подозрению в организации преступной группировки Мику, специализировавшейся на заказных убийствах. Именно эта организация ответственна за убийства двоих воров в законе – Жеки и Зеленого. Гылкэ также подозревали в использовании фальшивых документов, шантаже, а также незаконном хранении оружия и наркотиков.

Два года спустя из-за отсутствия доказательств Апелляционная палата освободила его из зала суда. Сразу после этого он принялся оскорблять и нападать на сотрудников полиции, обвиняя их в жестоком обращении при допросах. В тут же задержали по обвинению в нанесении оскорблений.

В 2004 году Мику обратился в Европейский суд по правам человека, а Молдова была признана виновной в нарушении права на справедливое судебное разбирательство, конфиденциальности между подсудимым и адвокатами, отсутствии беспристрастности судей и унижающих достоинство условиях содержания под стражей.

При этом он не был доставлен в Высшую судебную палату для допроса. Инстанция рассматривала доказательства в его отсутствие.

В последующие годы его дело было пересмотрено, и в конечном итоге он был приговорен к 13 годам лишения свободы за шантаж, произвол и использование фальшивых документов.

В 2010 году бывший генеральный прокурор Валериу Зубко подал ходатайство об аннулировании всех предыдущих приговоров.

Высшая судебная палата уже в другом составе судей, приняла решение о пересмотре дела в суде первой инстанции столичного сектора Центр.

Мику получил 60 дней предварительного ареста и помещен на месяц в психиатрическую клинику по просьбе Генеральной прокуратуры. По истечении этого срока он так и остался на свободе, так как никто больше не ходатайствовал о продлении ареста. Он женился и на законных основаниях сменил фамилию, после чего покинул территорию Молдовы.

Спустя два месяца, в 2015 году, процесс в отношении вора в законе Мику был прекращен в связи с истечением срока давности. Сейчас Петру Гылкэ по прозвищу Мику 59 лет.

Двое его "коллег" – воры в законе Жека и Зеленый были убиты в 2000 году с разницей в шесть дней. С последним расправились в машине, в которой были также и другие люди.

История братьев Павла и Виталие Левинца

Среди тех, кто входил в группировку Мику, были и братья Павел и Виталие Левинца. Их подозревали в том, что они принимали участие в убийстве одного из воров в законе. Братья были признаны виновными в семи покушениях на убийство, а также в лишении свободы.

Первоначально они были приговорены к 20 годам тюремного заключения, а затем оправданы за девять лет до окончания срока содержания под стражей. Оказавшись на свободе, они обратились в ЕСПЧ, обвинив полицейских в жестоком обращении при получении свидетельских показаний. Молдова проиграла это дело, а государство было вынуждено выплатить каждому из братьев по 10 тысяч евро.

В 2012 году Апелляционная палата Кишинева снова приговорила их к тюремному сроку, но уже по другим статьям обвинения. Спустя год Высшая судебная палата решает сократить срок их наказания. В результате Павел Ливинца был освобожден, а его брат Виталие отсидел еще девять месяцев.

В 2017 году Виталие был снова задержан правоохранительными органами и обвинен в похищении трех бизнесменов с левого берега Днестра, которых он шантажировал с целью получения денег.

Преступная группировка во главе с вором в законе по прозвищу Макена

Среди самых заметных фигур преступного мира 90-х числится и Владимир Москальчук по прозвищу Макена. Он получил титул вора в законе в 1996 году.

И в его случае повторилась история с "освобождением на несколько минут". В 2002-м он попал в тюрьму и был приговорен к 15 годам лишения свободы за кражу в особо крупных размерах.

Будучи в тюрьме, по словам следователей, он сформировал преступную группировку, за что получил 15 лет тюрьмы.

Впоследствии его тюремный срок был сокращен, после чего он попал под амнистию в 2010 году – на несколько минут, которых хватило, чтобы добраться из зала суда до лестницы на выходе из здания инстанции. На него снова надели наручники и ему предъявили обвинение в нескольких тяжких преступлениях.

В 2010 году его приговорили еще к 19 годам за организацию преступной группировки в тюрьме, а также за шантаж.

С тех пор и по сей день полиция и прокуратура периодически объявляют о задержании членов группировки Макены, которые, по их словам, "работают" как находясь в заключении, так и на свободе.

© Photo : Poliția Republicii Moldova Задержание членов группировки "Макена"

Молдавский вор в законе с "бизнесом" в Румынии

Другое довольно известное имя – Ион Гушан, которого также называют Нику Патрон. Молдаванин, который долгие годы живет в Румынии, получил титул вора в законе в 2001 году.

В 2016-м румынский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации двух подпольных фабрик на территории страны. Однако два года спустя другой суд решил пересмотреть дело, в том числе по таким обвинениям, как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

В прошлом году Нику Патрона освободили из тюрьмы из-за отсутствия доказательств.

Что было дальше…

Золотые времена воров в законе закончились в Молдове примерно в 2002 году. Однако после заключения лидеров группировок, тяжесть преступлений, совершенных в стране, существенно не снизилась.

Планомерно продолжалось и разделение сфер влияния в деловой среде, и практически каждый раз сведение счетов приводило к человеческим жертвам.

Среди самых серьезных эпизодов – нападение на бизнесмена Игоря Басараба. Он был застрелен, как утверждают следователи, профессиональным киллером прямо на улице.

Затем последовало убийство главы Федерации тенниса Иона Цуркана. Он умер после того, как была взорвана его машина. По этому делу был задержан полицейский, но его вскоре освободили из тюрьмы.

Общественность шокировал случай, которых произошел в 2011 году, когда спортсмен Ион Шолтояну в одном из уличных кафе выстрелил в голову бывшему полицейскому Иону Стратулату. Шолтояну отбыл часть своего срока и был освобожден условно-досрочно в прошлом году.

Что касается Стратулата, после его смерти прокуроры и полицейские заявили, что именно он стоял за убийствами Игоря Басараба и Иона Цуркана.

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