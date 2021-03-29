За счет подрядчика: мэрия Кишинева взялась за ревизию городских проектов

Глава мэрии столицы предлагает увеличить срок гарантии на реализацию городских проектов, чтобы те, кто их реализует, несли ответственность за свою работу и устраняли допущенные ошибки за свой счет.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. В Кишиневе составят черный список подрядчиков, регулярно допускающих ошибки при осуществлении городских проектов. При этом фигуранты списка будут обязаны устранить недоработки, допущенные во время реализации проектов в 2020 году.

"Я попросил устранить недоработки по проектам, осуществленным в прошлом году в столице. В противном случае ответственные лица понесут наказание. Прошу не допускать этих подрядчиков к работе по новым проектам, инициированным примэрией Кишинева", – отметил примар Ион Чебан.

По его словам, если так продолжится и дальше, отвечать за недоработки будут преторы, им даже, возможно, придется понести расходы за нерадивых строителей, потому что они ответственны за то, что происходит в их секторах.

"Установлены четкие сроки на реализацию проектов, и мы хотим, чтобы экономические агенты, выполняющие работы, соблюдали эти сроки. Деньги на работы выделены из бюджета, поэтому требую качества и гарантий", – подчеркнул Чебан.

Глава города привел в пример ситуацию по укладке асфальта на улице Албишоара. Из общей протяженности зоны ремонта почти в четыре километра на нескольких десятках метров были обнаружены несоответствия качества работ, в особенности в районе моста на улице Михай Витязул. Эти недочеты будут устранены подрядчиком, ответственным за ремонт дороги. Также на улице Албишоара будут восстановлены подъездные пути во дворы жилых домов, зеленые насаждения и тротуары.

"В связи с этим я попросил на законодательном уровне заняться вопросом увеличения срока гарантии на выполненные работы по замене асфальтового покрытия на улицах столицы", – сказал мэр.

Чебан уверен, что год гарантии для отремонтированной улицы – слишком маленький срок, а в итоге страдает муниципалитет.

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