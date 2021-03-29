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Владимир Новосадюк

Ушел из жизни Владимир Новосадюк

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210329/34173795/ushel-iz-zhizni-vladimir-novosadyuk.html

Не стало человека, с именем которого связаны самые яркие страницы в истории отечественной публицистики, воспитавшего целую плеяду журналистов нашей страны.

Ветеран журналистики, наш современник, новатор, полный идей и неиссякаемой энергии — таким помнят Владимира Николаевича все, кому посчастливилось трудиться и жить рядом с ним.

Он искренне любил Молдову и был неразрывно связан с жизнью, которая кипела в маленьких селах и больших городах, на улицах и площадях. Он и сам был неотъемлемой частью той истории, что переживала наша страна. День за днем, год за годом Владимир Николаевич находился в самой гуще событий, новостей, мнений и фактов — его острый ум и отзывчивое сердце откликались на каждую радость и каждую беду народа Молдовы. Он буквально жил той атмосферой, которую мы так любим в нашей Родине, с ее мягкостью и умением радоваться жизни, с ее кодрами и виноградниками, ярким солнцем и трудолюбивыми людьми.

Он знал всех, и все знали его. Казалось, не было в нашей стране государственного и общественного деятеля, лидера мнений или политика, которому Владимир Николаевич не мог бы позвонить с просьбой об интервью — непринужденно и легко, как старому знакомому. Никогда не участвуя в политических схватках, он знал о политике все, как и полагается журналисту высокого полета. И при этом Владимира Николаевича отличало редкое качество — он умел примирять, а не разобщать людей, смягчать страсти, а не разжигать их. Вся его творческая жизнь была примером журналистики, которая служит обществу в самом полном смысле этого слова, — консолидирует, объединяет и вдохновляет людей, делает жизнь лучше и добрее.

Владимир Николаевич умел любить с той силой, что редко бывает дарована человеку. Эту любовь он пронес через всю свою жизнь и не расстался с нею до последних дней на этой земле. Его доброта и забота, казалось, охватывала собой всех, кто был рядом с ним, — друзей, коллег, тех, кто нуждался в помощи или просто в добром, вовремя сказанном слове.

Долгие годы Владимир Николаевич возглавлял Sputnik Молдова — с первого дня работы международного информационного агентства и радио в нашей стране. Под его руководством было отправлено в эфир первое сообщение Sputnik Молдова, его придирчивый взгляд выискивал погрешности в дизайне только что созданного веб-сайта, в его руках оживали сводки просмотров, что множились на страницах нашего издания. Благодаря Владимиру Николаевичу Sputnik Молдова стал таким, каким мы знаем его сегодня, — одним из ведущих изданий нашей страны.

Каждый из наших коллег — тех, кто ведет эфиры в радиостудии; тех, кто с камерой и блокнотом оказывается там, где происходят самые важные события; тех, кто до глубокой ночи ждет важных сообщений, чтобы передать новости нашим читателям и слушателям, — каждый сегодня чувствует, что вместе с Владимиром Николаевичем Новосадюком ушла и частица его жизни.

Сегодня грустный, печальный день. Но когда мы вспоминаем о Владимире Новосадюке, то грусть становится не так тяжела. Потому что его образ в памяти неизменен — мягкая улыбка, внимательный взгляд, доброта, отзывчивость и невероятный, не знающий усталости интерес к жизни. К жизни, которой сегодня живем мы — но теперь одни. Одни, без нашего друга, коллеги, наставника.

Вечная память.

Теги:
Владимир Новосадюк

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