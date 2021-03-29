Чокой созвал заседание Консультативного совета из-за ситуации с COVID-19

В пресс-службе кабинета министров рассказали, какие вопросы были обсуждены в рамках заседания Консультативного совета по общественному здравоохранению при премьер-министре.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой созвал заседание Консультативного совета по общественному здравоохранению, в рамках которого рассмотрена необходимость введения ряда дополнительных действий для оптимизации процесса управления пандемией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.

"В ходе встречи члены Консультативного совета рассмотрели несколько предложений по приоритетным действиям, которые должны помочь остановить распространение инфекции в стране. Среди них – увеличение возможностей тестирования, усиление потенциала первичной медпомощи, создание Кризисного центра для координации коммуникационного и информационного процесса", – отметили в пресс-службе кабмина.

Специалисты подчеркнули необходимость в дополнительном оборудовании централизованными системами подачи кислорода отделений интенсивной терапии, учитывая их перегрузку в последнее время.

И. о. премьера отметил, что ситуация с коронавирусом в Молдове по-прежнему вызывает тревогу. По его словам, в настоящее время крайне необходимо усилить действия всех лиц, принимающих решения, включая парламент, для укрепления национальной системы общественного здравоохранения и прекращения распространения вируса.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам и постояльцам домов престарелых, центров временного или долгосрочного размещения, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Румыния предоставила еще одну партию в 50 400 доз препарата AstraZeneca 27 марта.

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