В шутку или всерьез: будет ли отменен запрет на рыбалку на Днестре с 1 апреля

Минсельхозприроды Приднестровья выпустило сообщение о вводе запрета на рыбалку, однако приднестровский лидер в своем Telegram-канале написал о том, что выступит за отмену этого решения с определенными оговорками.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский выступил за отмену с 1 апреля запрета на рыбалку, наложенного Минсельхозприроды региона. По его словам, запрет рыбалки в период нереста – традиционная практика, но с учетом обстоятельств, в которых оказались приднестровцы в связи с пандемией, от нее можно на сей раз отказаться.

"Учитывая пандемию и карантинные обстоятельства последнего времени, когда люди ограничены в передвижениях, общении и возможности полноценного активного отдыха, считаю правильным разрешить рыболовам-любителям выходить к воде с одной удочкой (не более двух крючков). Поручил подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовую базу", – написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Профильное ведомство запретило рыболовство в период нереста с 1 апреля по 14 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище и с 15 апреля по 15 июня в Кучурганском водохранилище и остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровья.

Установленные сроки нерестового запрета при этом не распространялись на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры), а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova