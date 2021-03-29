Как преобразится Тирасполь и какие в городе появятся достопримечательности

Работы по благоустройству Тирасполя уже ведутся. Дальняя цель проекта – благоустройство пешеходной зоны от драмтеатра до Бородинской площади.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. Площадь между драмтеатром им. Н. С. Аронецкой и корпусами госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в Тирасполе в ближайшее время преобразится. Эта территория является частью большого проекта, цель которого – объединить в единое благоустроенное полотно пешеходные зоны от театра до Бородинской площади. С инспекцией по маршруту прошел лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В ходе инспекционного обхода участники совещания осмотрели участки, за счет которых можно будет расширить пешеходные и благоустроить рекреационные зоны. Обсудили будущее оформление – стилистику, в которой будут изготовлены малые архитектурные формы и плиточное покрытие", – сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Уже готов проект озеленения и сейчас приступили к его реализации. При этом оценивается состояние каждого дерева.

"Тополя в большинстве своем пойдут под снос. Ликвидируют и другие изжившие себя деревья, представляющие опасность. Остальные обновят, приподнимут их кроны. Кустарники тоже предстоит освежить. Будут установлены новые клумбы", – пояснили в пресс-службе.

Среди идей, которые еще только предстоит оформить в виде проектов, – студенческий фонтан. Предлагается его ключевой фигурой сделать статую студента. Вместе с его появлением родятся и новые традиции приднестровского студенчества, уверен Красносельский.

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