23:51 29 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Тирасполь

Как преобразится Тирасполь и какие в городе появятся достопримечательности

© Photo : Юлия Сорокопуд
Общество
Получить короткую ссылку
22
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/12/34035163.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210329/34176272/kak-preobrazitsya-tiraspol-i-kakie-v-gorode-poyavyatsya-dostoprimechatelnosti.html

Работы по благоустройству Тирасполя уже ведутся. Дальняя цель проекта – благоустройство пешеходной зоны от драмтеатра до Бородинской площади.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. Площадь между драмтеатром им. Н. С. Аронецкой и корпусами госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в Тирасполе в ближайшее время преобразится. Эта территория является частью большого проекта, цель которого – объединить в единое благоустроенное полотно пешеходные зоны от театра до Бородинской площади. С инспекцией по маршруту прошел лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В ходе инспекционного обхода участники совещания осмотрели участки, за счет которых можно будет расширить пешеходные и благоустроить рекреационные зоны. Обсудили будущее оформление – стилистику, в которой будут изготовлены малые архитектурные формы и плиточное покрытие", – сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Государственный драматический театр имени Н.С. Аронецкой.
© Sputnik / Irina Leahova
Бизнес-план единственного театра в Приднестровье: какие намечают проекты
Уже готов проект озеленения и сейчас приступили к его реализации. При этом оценивается состояние каждого дерева.

"Тополя в большинстве своем пойдут под снос. Ликвидируют и другие изжившие себя деревья, представляющие опасность. Остальные обновят, приподнимут их кроны. Кустарники тоже предстоит освежить. Будут установлены новые клумбы", – пояснили в пресс-службе.

Среди идей, которые еще только предстоит оформить в виде проектов, – студенческий фонтан. Предлагается его ключевой фигурой сделать статую студента. Вместе с его появлением родятся и новые традиции приднестровского студенчества, уверен Красносельский.

Приведут в порядок и памятник Тарасу Шевченко: обновят его постамент.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Приднестровье поступит вакцина Pfizer: когда это случится
С просьбой о поставке "Спутник V": лидер Приднестровья едет в Москву
Теги:
достопримечательности, Тирасполь, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией
Фото: операция спасения – как вытаскивали застрявшее в Суэцком канале судно
Почему США испугались арктической экспедиции России “Умка-2021”
Видео: почему США испугались арктической экспедиции России "Умка-2021"
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться