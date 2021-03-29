Молдова получила защитное снаряжение для борьбы с COVID-19

В Минздраве рассказали, как именно планируется распределить поступивший в страну гуманитарный груз.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. В Молдову поступил второй транш медицинского снаряжения для борьбы с COVID-19. Речь идет о 100 тысячах защитных масок модели FFP2. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

По информации ведомства, общая стоимость снаряжения оценивается в 190 тысяч долларов.

"Медицинское снаряжение доставят в муниципальную клиническую детскую больницу имени Валентина Игнатенко, а также распределят по публичным медико-санитарным учреждениям согласно нуждам", – отметили в министерстве.

Как заявил госсекретарь Минздрава Денис Чернеля, благодаря этому снаряжению медицинские работники будут лучше защищены от инфекции и смогут приложить все усилия для дальнейшего спасения жизней.

Транш в 100 тысяч защитных масок поступил в Молдову в качестве гумпомощи от НАТО, а 24 февраля республика получила первый транш в виде 25 тысяч одноразовых защитных костюмов (Tyvek 600+) на сумму в 302 250 тысячи долларов.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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