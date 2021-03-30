Как записать ребенка в первый класс: что надо знать жителям Кишинева

Столичный градоначальник рассказал, какие документы необходимо предоставить родителям для того, чтобы записать ребенка в первый класс.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. С 1 апреля в Кишиневе начинается запись детей в первый класс. Сделать это можно через онлайн-платформу escoala.chisinau.md. Процесс будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 11 июня и с 14 июня по 30 августа. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, для записи в электронном формате необходимо приложить следующие документы: заявление, удостоверение личности родителя и свидетельство о рождении ребенка.

"В первый класс будут приняты дети, которым к 1 сентября исполнилось 7 лет. Они будут зачислены в учебные заведения по месту жительства и прописке. В этом году первые классы открываются в 122 образовательных учреждениях муниципия. Планируемое число – 9156 детей, которые будут разделены на 340 классов", – отметил Чебан.

Он уточнил, что в случае возникновения вопросов, родители могут связаться с директорами гимназий и лицеев или с Главным управлением образования, молодежи и спорта по телефону 022 20 16 09.

"Кишинев – единственная территориальная единица, которая принимает детей в первый класс посредством онлайн платформы escoala.chisinau.md или educatieonline.md. Таким образом, мы обеспечиваем доступ к образованию каждому ребенку прозрачно и быстро.

Регистрация детей в школы бесплатная. У Главного управления образования, молодежи и спорта также есть "Зеленая линия" – 022 20 16 30, куда ученики и родители могут сообщать о коррупционных действиях и об официальных и неофициальных платежах в образовательных учреждениях столицы", – заключил примар.

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