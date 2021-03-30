Участницы избиения девушки в Кишиневе предстанут перед судом

Три из пяти девушек, избивших свою сверстницу в молдавской столице, пойдут под суд. Их несовершеннолетние соучастницы не достигли возраста уголовного преследования, но от ответственности не уйдут и они.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Три 14-летние школьницы сядут на скамью подсудимых за хулиганство. Они проходят обвиняемыми по делу об избиении 16-летний девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура столичного сектора Чеканы завершила расследование и направила дело в суд. При этом, остановлено уголовное преследование в отношении двух других девушек 12 и 13 лет, проходящих по делу, в виду того, что они не достигли возраста уголовной ответственности.

В прокуратуре объяснили, что вместо этого была запущена процедура рассмотрения правонарушения в отношении их родителей на основании "невыполнения обязательств по содержанию и воспитанию ребенка".

"В то же время, правоохранительные органы уведомили Управление по защите прав детей сектора Чеканы, чтобы были предпринятые необходимые меры в отношении детей с девиантным поведением", - добавили в ведомстве.

Согласно закону, хулиганство, совершенное двумя и более лицами, наказывается штрафом в размере до 67500 леев или лишением свободы на срок до 5 лет, а невыполнение обязательств по содержанию, воспитанию и обучению ребенка наказывается штрафом в размере до 900 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 40 до 60 часов.

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Как напомнили в прокуратуре, инцидент произошел вечером 5 февраля 2021 года за зданием торгового центра в секторе Чеканы. Пять девушек избили подростка кулаками и ногами, принуждали совершать унизительные действия.

Впоследствии, как уточнили в ведомстве, "видеоизображения с соответствующими действиями, которые по своему содержанию отличаются особым цинизмом и наглостью, были размещены в социальной сети одним из агрессоров".

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