К годовщине освобождения Рыбницы – о музейном экспонате, свершившем историю

В Рыбницком музее Боевой славы хранится реликвия, в том числе благодаря которой смогло свершиться великое событие – освобождение города.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Город Рыбница отмечает 77-летие освобождения от немецко-румынских захватчиков. За три года оккупации жертвами нацизма стали около восьми тысяч рыбничан: только в гетто, которое было создано в городе, были замучены более трех тысяч человек.

В память о великом подвиге

Из-за пандемии администрация города отказалась от традиционного широкого празднования знаменательного события и ограничилась возложением цветов к памятному знаку генералу-майору К.Н. Цветкову и к Вечному огню Мемориала Воинской Славы. Память рыбничан-освободителей также почтили минутой молчания.

"30 марта - знаменательный день, который навсегда вошел в историю города как олицетворение благодарной памяти о великом подвиге воинов-освободителей, которые ценой своей жизни обеспечили будущим поколениям возможность мирно жить и трудиться. В этот день мы чувствуем себя частью единого целого и гордимся своим любимым городом", - отметил глава города Виктор Тягай.

Жемчужина коллекции

В Рыбнице создан музей Боевой славы, в котором экспонаты времен Великой Отечественной занимают особое место. Музейной жемчужиной этой коллекции стала механическая печатная машинка Olympia Progress, которая была произведена в Германии в 1940 году. И ее уникальность не столько в этом, сколько в том, что она послужила на благо освобождения Рыбницы от нацистов.

Как рассказала главный хранитель музейных фондов Рыбницкого музея Боевой славы Наталья Колесник, в марте 1944 года машинку использовали советские разведчики штаба II Украинского фронта – Надежда Герасимовна Козлова (Захарова) и Максим Ефимович Рыбак. "Рыжик" и "Путейца" – такими были их агентурные клички. Они были заброшены на самолете в оккупированный немецко-румынскими захватчиками Рыбницкий район для сбора разведданных о численности войск противника и месте их сосредоточения.

"Так как Максим Рыбак был местным (родился в селе Бутучаны Рыбницкого района), он владел молдавским языком. Здесь разведчики установили связь с местными подпольщиками. Пережить пришлось многое. Фашисты под конец особенно зверствовали", - говорит она.

Такими же воспоминаниями делилась и сама Надежда Козлова.

"Обстановка осложнялась. Под ударами Красной Армии фашисты отступали. Оккупанты стремились вывезти награбленное, спасти свои шкуры. Мы получили приказ отойти за Днестр. К переправе было уже все готово, но в город вошли советские войска, и мы с Максимом получили новое задание", - вспоминала она.

По словам Колесник, оккупанты старались дезинформировать людей о событиях на полях сражений, поэтому одной из главных задач подпольщиков был прием сообщений Совинформбюро и доведение этой информации до населения.

"Это было крайне важно, так как правдивая информация об освобождении населенных пунктов, районов поднимала боевой дух местного населения и усиливала решимость и волю продолжать сопротивление захватчикам", - отмечает она.

Печатная машинка до сих пор в рабочем состоянии. Только уже никому не доведется на ней печатать. Теперь она - реликвия, бесценная память об героическом подвиге и освобождении города от нацистской оккупации.

Чтобы помнили

Военные действия в Рыбнице начались 23 июня 1941 года. 5 августа город был оккупирован войсками немецко-румынских захватчиков. За три года оккупационного режима в Рыбницком гетто погибло около трех тысяч человек. В лагере при тюрьме расстреляно 1297 человек, сожжено – 240 человек, от голода и пыток погибло 1194 человека. Было разрушено 59 колхозов, 2 совхоза, промышленные предприятия. Не вернулись с поля боя 3649 рыбничан.

Бои за освобождение Рыбницкого района начались в марте 1944 года. 30 марта город и район были полностью освобождены в результате решительного наступления частей 41-ой гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Константина Николаевича Цветкова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova