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Кто в Молдове получит в апреле индексированные пенсии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34182122/skolko-pensionerov-poluchat-indeksirovannye-pensii-v-aprele.html

Более 663 тысяч пожилых людей получат в апреле индексированную пенсию, процесс охватит несколько категорий граждан.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Начиная с 1 апреля 2021 года все пенсии в Молдове будут проиндексированы на 3,89%, коэффициент индексации выражает среднее значение роста индекса потребительских цен за последние три года. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС). 

Молдавские леи
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как уточнили в ведомстве, будут проиндексированы пенсии более 663 тысяч получателей. Для этих целей в бюджете государственного социального страхования на этот год запланировано 608 миллионов леев.

В НКСС добавили, что индексация пенсий охватывает: все пенсии, установленные и пересчитанные в соответствии с Законом о государственной пенсионной системы, пенсии за выслугу лет, пенсии государственных служащих, в том числе сотрудников Таможенной службы, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

"С 1 апреля размер минимальной пенсии по возрасту составит 1188,05 лея. Размер минимальной пенсии по инвалидности -  891,04 лея при тяжелых формах ограниченных возможностей, 831,64 лея - при выраженных ограниченных возможностях и 594,03 лея – при средних", - подчеркнули в ведомстве. 

В то же время с 1 апреля будут пересчитаны государственные социальные пособия для 66 654 получателей и пособие по уходу, сопровождению и надзору для 12 983 бенефициаров. Выплаты осуществляются в соответствии с Законом о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан, исходя из размера минимальной пенсии по возрасту, а также по инвалидности. 

А 1 октября текущего года пройдет и вторая индексация пенсий, в ее расчете будет учитываться уровень инфляции, зарегистрированный в первом полугодии текущего года, а коэффициент индексации определит правительство.

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