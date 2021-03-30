Сколько побочных реакций выявили в Молдове с начала вакцинации от COVID-19

В Молдове вакцинировано более 38 тысяч медработников. В 2,28% были зарегистрированы побочные эффекты.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. С начала программы иммунизации от коронавируса в Молдове выявлено 870 побочных эффектов. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Лаура Цуркан.

Все случаи под контролем

По ее данным, речь идет по большей части о легких побочных действиях, но есть и случаи средней тяжести.

"Это повышение температуры до 38,5 градусов, слабость, мышечные боли. Из них 31 были посложнее, это температура выше 38,5, до 39,5 на фоне тех же мышечных болей и общей слабости", - отметила Цуркан.

По ее словам, количество побочных эффектов составляет 2,28% от общего числа привитых граждан.

Что касается смерти пациента в Хынчештах после получения вакцины, Цуркан рассказала, что специальной комиссией была проведена проверка.

"Учитывая имеющуюся информацию из медицинских документов, там пришли к выводу, что смерть наступила от сердечно-сосудистой недостаточности после произошедшего ранее инфаркта миокарда. У пациента была ишемическая болезнь сердца", - уточнила эпидемиолог НАОЗ.

Цуркан подчеркнула, что связь между смертью пациента и вакциной не нашли, это подтвердили и данные вскрытия и исследований в лаборатории.

Председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко рассказала, что власти регулярно получают разную информацию о побочных действиях у пациентов после вакцинации.

Она объяснила, что в рамках Национального координационного комитета по иммунизации была сформирована комиссия по изучению всех таких случаев.

"Будут рассматривать также все эпизоды, где не соблюдали этапы вакцинации или другие процедуры. Эта комиссия наделена ролью мониторинга и выявления тяжелых случаев, или же тех, где есть какие-то подозрения о нарушениях процесса вакцинации", - пояснила Ревенко.

Она отметила, что каждый подобный случай будет изучаться специалистами отдельно, а затем вся полученная информация поступит в Минздрав, где будет принято решение.

Сколько всего вакцинировано

Как рассказал врач-эпидемиолог НАОЗ Алексей Чебан, с начала программы иммунизации населения прошло четыре недели. За это время, по его данным, были привиты 38 тысяч человек, все они - сотрудники системы здравоохранения, борющиеся с инфекцией на первой линии. Это составляет более 52% процентов от общего количества медработников.

"Порядка 86% всех полученных доз использованы. Это если не считать дозы, которые были переданы в административные территории", - заявил Чебан.

Медик отметил, что последние более 50 тысяч доз вакцины, переданные Румынией, распределены в депозит, 14 400 тысяч из них будут направлены в административные территории во вторник.

Оставшиеся 36 тысяч доз лежат на складах в республике, чтобы обеспечить вторую дозу тем, кто уже получил первую прививку.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове cо 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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