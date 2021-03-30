ЦИК определила избирательные округа на новых местных выборах

В мае 2021 года выборы глав местных администраций пройдут в трех коммунах, которые остались без примаров.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия сформировала округа для организации новых местных выборов 16 мая 2021 года.

На заседании ЦИК во вторник были определены границы избирательных округов для проведения выборов 16 мая 2021 года в населенных пунктах коммун Негурений-Векь Унгенского района, Хыртоп Чимишлийского района и Каменка Глодянского района.

В коммуне Хыртоп пост мэра был объявлен вакантным после заявления об отставке примара Владимира Медони по состоянию здоровья. В коммуне Негурений-Векь должность примара освободилась после ухода из жизни главы местной администрации Адриана Козарюка.

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