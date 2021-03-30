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Центральная избирательная комиссия

ЦИК определила избирательные округа на новых местных выборах

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210330/34182657/cik-opredelila-izbiratelnye-okruga-na-novyh-mestnyh-vyborah.html

В мае 2021 года выборы глав местных администраций пройдут в трех коммунах, которые остались без примаров.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия сформировала округа для организации новых местных выборов 16 мая 2021 года.

Центризбирком Молдовы
© Photo : Miroslav Rotari
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На заседании ЦИК во вторник были определены границы избирательных округов для проведения выборов 16 мая 2021 года в населенных пунктах коммун Негурений-Векь Унгенского района, Хыртоп Чимишлийского района и Каменка Глодянского района.

В коммуне Хыртоп пост мэра был объявлен вакантным после заявления об отставке примара Владимира Медони по состоянию здоровья. В коммуне Негурений-Векь должность примара освободилась после ухода из жизни главы местной администрации Адриана Козарюка.

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Теги:
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